Відомий експерт Юрій Швець працює на розкол України в інтересах Кремля, — ЗМІ

На переконання журналіста, Швець вдало маскується під "хорошого руського", а насправді є агентом ФСБ.

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Колишній офіцер КДБ, а нині популярний "експерт", Юрій Швець транслює кремлівські наративи та працює на розкол українського суспільства. Про це пише сайт "Обозреватель" у своїй статті, де дослідили біографію "однокурсника путіна".

На переконання журналіста, Швець вдало маскується під "хорошого руського", а насправді є агентом ФСБ.

"Експертом" і ютуб-блогером Швець став у 2021 році, анонсуючи себе, як "борця з путінським режимом". А з початком війни, розв’язаної рф, активно вкидає в інфополе історії про повальну корупцію в Україні, розкрадання західної допомоги та зрадників у владі.

"Юрій Швець останнім часом зосередив свою увагу виключно на Україні і активно транслює меседжі російської пропаганди, загорнуті у обгортку "м’якої сили", нібито з метою допомогти українцям, налаштувати їх на правильний шлях", – йдеться у публікації.

Як пише журналіст, зважаючи на КДБешне минуле Швеця, тема спецслужб йому особливо близька. Тож він також полюбляє зіштовхувати між собою американські та українські спецслужби.

Однак вся нібито інсайдерська інформація, спогади та історії "експерта" цілком можуть бути вигадані. А задіяти його в дестабілізації України ФСБ вирішила після того, як його не вдалося інфільтрувати в жодне американське відомство. З того часу "Швець з-за океану ледь не у режимі нон-стоп "рятує" Україну від внутрішніх і зовнішніх ворогів".

Це свідчить, що він є складовою російської ІПСОшної мережі та залучений до інформаційних спецоперацій проти України. Але, на думку ЗМІ, ефективність Швеця для російських спецслужб падає, тому що українці вже не сприймають його деструктивний вплив.