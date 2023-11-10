Известный эксперт Юрий Швец работает на раскол Украины в интересах Кремля, — СМИ

По убеждению журналиста, Швец удачно маскируется под "хорошего русского", а на самом деле является агентом ФСБ.

Related video

Бывший офицер КГБ, а нынче популярный эксперт, Юрий Швец транслирует кремлевские нарративы и работает на раскол украинского общества. Об этом пишет сайт Обозреватель в своей статье, где расследуется биография "однокурсника путина".

По мнению журналиста, Швец удачно маскируется под "хорошего русского", а на самом деле является агентом ФСБ.

"Экспертом" и ютуб-блогером Швец стал в 2021 году, анонсируя себя как "борца с путинским режимом". А с началом войны, развязанной РФ, активно вбрасывает в инфополе истории о повальной коррупции в Украине, расхищении западной помощи и предателей во власти.

"Юрий Швец в последнее время сосредоточил свое внимание исключительно на Украине и активно транслирует месседжи российской пропаганды, завернутые в обертку "мягкой силы", якобы с целью помочь украинцам, настроить их на верный путь", – говорится в публикации.

Как пишет журналист, учитывая КГБэшное прошлое Швеца, тема спецслужб ему особенно близка. Он также любит сталкивать между собой американские и украинские спецслужбы.

Однако вся эта якобы инсайдерская информация, воспоминания и истории "эксперта" вполне могут быть выдуманы. А задействовать его в дестабилизации Украины ФСБ решила после того, как его не удалось инфильтрировать ни в одно американское ведомство. С тех пор "Швец из-за океана чуть ли не в режиме нон-стоп "спасает" Украину от внутренних и внешних врагов".

Это свидетельствует, что он является частью российской ИПСОшной сети и вовлечен в информационные спецоперации против Украины. Но, по мнению СМИ, эффективность Швеца для российских спецслужб падает, потому что украинцы уже не воспринимают его деструктивное влияние.