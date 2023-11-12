"Ісус", який несе хрест до Києва, практично досяг своєї мети, – ЗМІ (відео)

Громадянин США на ім'я Джим несе з собою великий хрест, намет та килимок.

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Чоловік, який несе хреста, ймовірно, вже на підступах до Києва. У Telegram-каналі Новини.LIVE опублікували нове відео.

На відео можна побачити чоловіка з довгим волоссям та бородою, одягнутого в білі одежі. Він йде пішки у бік столиці. З собою у нього великий хрест та наплічний мішок, в якому знаходиться намет та килимок, на якому можна спати.

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Точну локацію не вказали. Раніше мандрівника, схожого на Ісуса Христа, бачили в Київській області.

Чоловік 30 жовтня дістався Житомира. Як повідомляє "Інформатор", нині він вже підходить до Києва.

"Американський Ісус" в Україні

Несе хрест Україною громадянин США на ім'я Джим. На початку осені, ймовірно, він пройшов польський кордон. Американця 10 жовтня бачили поблизу Луцька, в Княгининку.

Дорогою 33-річний чоловік спілкується з усіма охочими, залюбки фотографується та навіть обмінюється контактами. Американець розповідав, що не належить до жодної церкви.

Він назвав причини своїх дій. Джим прагне прославляти Бога, дарувати любов і надію людям, яких зустрічає дорогою, а також намагається стати кращою людиною. Комендантську годину він назвав перепоною для реалізації свого тривалого походу.

Останнє місце роботи Джима – дитячий садок у Варшаві. Перед цим він працював на обрізці та звалюванні дерев.

Нагадаємо, у вересні вчені назвали людей, які з більшою ймовірністю побачать лик Ісуса на тості. Дослідження показує, що існує одна категорія людей, яка більш схильна до здатності бачити знайомі обличчя в предметах повсякденного вжитку.