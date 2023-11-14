На Буковині в приватному пансіонаті утримують людей без згоди і в жахливих умовах (фото)

За інформацією Офісу омбудсмена, у пансіонаті виявили осіб, які не надавали свою згоду на проживання там. Літні люди в закладі не виходить на прогулянки та не мають чотириразового харчування.

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В одному з приватних пансіонатів для літніх осіб на Буковині виявили жахливі умови утримання. Люди не виходять на прогулянки, а більшість літніх осіб утримуються в закладі без власної згоди. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Моніторингова група відвідала приватний заклад "Милий дім" у Чернівецькій області. На момент перевірки в пансіонаті перебували 16 літніх осіб. Під час спілкування з ними було виявлено, що більшість із них не надавали своєї згоди на перебуванні в пансіонаті.

"У закладі існує практика укладання договорів із родичами дієздатних клієнтів за відсутності в них підтвердження повноважень бути законними представниками підопічних", — ідеться в повідомленні.

Фото: Омбудсман України Фото: Омбудсман України Фото: Омбудсман України Фото: Омбудсман України Фото: Омбудсман України

Власне, у таких закладах передбачено надання їхнім мешканцям медичної допомоги. Для цього вони повинні мати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики. Попри це в Офісі Омбудсмена кажуть, що приватний пансіонат такої ліцензії не має. Також заклад не уклав угоду із закладом охорони здоров’я.

Зокрема, зазначається, що в пансіонаті не забезпечено вимог інклюзивності й не дотримані норми житлової площі. У мешканців закладу відсутнє чотириразове харчування, дієтичне меню та графік. Також у закладі немає укриття, а денну зайнятість літніх людей ніхто не організовує.

Повідомляється, що про всі факти порушень було повідомлено правоохоронцям і Чернівецькій ОВА. Також відповідні рекомендації щодо усунення порушень скерували приватному пансіонату.

Пансіонат "Милий дім"

Додамо, в Україні є мережа приватних пансіонатів із аналогічною назвою "Милий дім". Згідно з інформацією на сайті, проживання в такому будинку для літніх людей коштує від 8 тис. гривень залежно від обраних умов проживання.

Зокрема, від 8 тис. гривень заклад пропонує стандартне харчування, догляд на вимогу та проживання в кімнаті зі ще трьома мешканцями. Від 9 тис. гривень мешканці отримують додатково уважний догляд і покращене харчування.

Також у закладі пропонують пакети "Напівлюкс" від 11 тис. грн і "Люкс" вартістю від 15 тис. грн. За таку ціну мешканець проживатиме сам або зі ще однією особою в кімнаті, матиме покращене або VIP харчування та закріплену медсестру.

Варто зазначити, що на сайті закладу вказуються ідеальні чисті умови перебування, приміщення з хорошим ремонтом. Мешканцям обіцяють повноцінний догляд, якісне 5-разове харчування, прогулянки та спільні розваги.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як правильно обрати геріатричний пансіонат для близьких. Зокрема, необхідно переконатися, щоб заклад був безпечним і комфортним для літньої людини.