У більшості областей — засніжить: синоптики дали прогноз на завтра (карта)

Синоптики прогнозують північно-східний вітер. У південних, східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях його пориви досягатимуть 15-20 метрів за секунду, в Одеській області місцями — 25-27 метрів за секунду.

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У неділю 19 листопада в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру у Facebook.

Вночі 19 листопада синоптики прогнозують у південних регіонах помірний дощ, тоді як на півдні Одеської області та в Криму — значний дощ. У більшості південних, центральних та східних областей очікується помірний дощ з мокрим снігом. На решті територій опадів не буде, проте невеликий сніг вночі буде в Карпатах та на Прикарпатті.

У неділю переважатиме північно-східний вітер, 7-12 метрів за секунду, у південних, східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях пориви досягатимуть 15-20 метрів за секунду, в Одеській області місцями — 25-27 метрів за секунду.

Протягом доби температура повітря у південних областях буде 1-6 градусів тепла, в Криму 5-10 градусів. На решті території вночі стовпчики термометрів покажуть від 0 до 5 градусів морозу, вдень від 2 градусів морозу до 3 тепла, на Закарпатті очікується до 5 градусів тепла.

Прогноз погоди на 19 листопада

Прогноз погоди в Києві та області 19 листопада

В Укргідрометцентрі в неділю прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Опадів не очікується. Натомість переважатиме північно-східний вітер, 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде від 0 до 5 градусів морозу, вдень від 2 морозу до 3 градусів тепла. В Києві стовпчики термометрів покажуть вночі 1-3 градусів морозу, а вдень — близько 0.

Небезпечні гідрометеорологічні явища в Україні

Синоптики попереджають про небезпечні гідрометеорологічні явища в Україні 19 листопада. У неділю в південних, східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях пориви вітру досягатимуть 15-20 метрів за секунду. Ввечері 18 листопада, вночі та вранці 19 листопада, в Одеській області місцями очікуються пориви до 25 метрів за секунду. Крім цього, вночі на півдні Одещини та в Криму прогнозують значний дощ.

Синоптики оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

Небезпечні гідрометеорологічні явища

Нагадаємо, синоптики Укргідрометцентру розповіли, що протягом листопада температура повітря буде близькою до норми — 2-7 градусів тепла. Зі слів метеорологині Вазіри Мартазінової, бувають випадки, коли листопад може бути холоднішим за грудень.

17 листопада у Волинській області випав перший сніг. У Любомльському районі засніжило вночі, тоді як на Турійщині сніг почав падати зранку. Також синоптики пообіцяли сніг у західних та центральних регіонах.