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Україна

Отруйні мандарини з Єгипту потрапили в Україну: ДПСС підтвердила небезпеку

пестициди, мандарини з пестицидами, ДПСС
Фото: З відкритих джерел | В Україну завезли отруйні фрукти

Склад з небезпечними фруктами розташовано у Києві. За заявою ДПСС, оператор має вилучити небезпечну партію протягом двох діб.

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Мандарини, оброблені небезпечним для людини пестицидом диметоатом, дійсно завезли до України. Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів повідомила про це 22 листопада.

Через систему швидкого оповіщення для харчових продуктів та кормів (RASFF) надійшло повідомлення, що в Україну потрапили отруйні фрукти.

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Згідно з документом щодо виявлення диметоату в мандаринах з Єгипту, отримувачем в Україні є ТОВ "Фудком".

"Через систему швидкого оповіщення для харчових продуктів та кормів (RASFF) надійшло повідомлення від 20 листопада 2023 року № 2023.8018 стосовно виявлення диметоату в мандаринах з Єгипту, що експортувались з Греції (експортер: DROSERO TRADE S.M. P.C., Giannitsa) до України (отримувач: ТОВ "Фудком", вул. Залізничне шосе 57, м. Київ, 01014; місце доставки: с. Мартусівка, Бориспільський р-н., Київська обл.)", — повідомляє ДПСС.

Як вже Фокус писав раніше, диметоат — це інсектицид, що використовують для боротьби зі шкідниками в сільському господарстві та в інших галузях, дуже небезпечний для людини. Отрута швидко проникає в організм під час потрапляння на шкіру та в очі. Фахівці застерігають, що в разі потрапляння пестициду навіть на одяг, слід негайно зняти його і змити сліди речовини з одягу та поверхні шкіри водою та звернутися до лікарні.

Симптоми отруєння збігаться з картиною отруєння іншою хімічною речовиною, однак в цьому випадку завершитися все може комою.

Нагадаємо, 70 курсантів отруїлися в одеському ліцеї ВМС. Фахівці зазначають, що це сталося через неякісні продукти, з яких готували їжу в їдальні. До медзакладу з ознаками отруєння звернулися 100 осіб, 76 із них вже лежать у лікарні.

Раніше в Тернопільській області близько 17 людей звернулися до лікарів з отруєнням після відвідування кафе японської кухні.