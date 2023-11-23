На польському кордоні уночі помер ще один український водій, — Асоціація перевізників

Подія сталася на стоянці неподалік пункту пропуску "Корчова-Краківець". У померлого водія машина на харківських номерах.

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На українсько-польському кордоні після тривалого стояння через страйк польських перевізників помер ще один український водій. Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на заяву віцепрезидента Асоціації міжнародних автоперевізників Володимира Баліна.

Подія сталася на стоянці неподалік пункту пропуску "Корчова-Краківець".

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"Отримали інформацію, що сьогодні вночі помер водій у Корчові на стоянці. Це, на жаль, вже другий летальний випадок від початку блокади. Я розумію, що скоріше за все причини там фізіологія, але так чи інакше, стрес, який вони отримують через цей страйк, через те, що вимушені жити в кабінах і незрозуміло коли вони зможуть потрапити в Україну, додає негативу і спричинює певні ситуації. Там уже будуть розбиратися медики і правоохоронні органи, але факт є", — сказав він.

За словами Володимира Баліна, у померлого водія машина на харківських номерах. Він також зазначив, що знає дані водія, але їх не озвучив.

11 листопада, пише "Суспільне", у Польщі на парковці неподалік пункту пропуску "Дорогуськ – Ягодин", очікуючи на перетин кордону помер 54-річний водій вантажівки з України.

Нагадаємо, що спецслужби РФ можуть бути причетні до блокування кордонів України. На думку журналістів, ситуацію з вантажними перевізниками на кордонах із Польщею та Словаччиною створено штучно, тому її складно вирішити цивілізованим шляхом.

Раніше повідомлялося, що 21 листопада члени громадської організації "Міжнародні автомобільні перевізники України" організували мітинг на пункті пропуску "Краковець — Корчова" у відповідь на блокування кордону польськими перевізниками.