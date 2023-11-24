В Україні діяли "реабілітаційні центри", у яких примусово утримали людей: деталі

За інформацією слідства, зловмисники шукали клієнтів через оголошення, а за свої послуги вони брали від 8 до 20 тис. грн в місяць.

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Правоохоронці викрили незаконні "реабілітаційні центри" організатори яких викрадали та примусово утримували людей. Про це повідомляють у пресслужбі поліції Тернопільської області.

За інформацією слідства, "реабілітаційні центри" працювали у трьох областях та у них начебто лікували від алкогольної та наркотичної залежності.

Однак людей утримували у приміщеннях із решітками на вікнах та зачиненими дверима. В одній кімнаті проживало п’ять людей. На вулицю працівники закладу випускали людей лише під наглядом, також було заборонено користуватися телефоном.

Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція

За свої послуги у закладі брали від 8 до 20 тис. грн в місяць. Зловмисники запевнювали родичів залежних людей, що все гаразд "але потрібен ще час".

Пацієнтів вони шукали за допомогою оголошень. Людей, які не погоджувалися їхати у заклад на "лікування" зловмисники вивозили силою.

Організував незаконну діяльність мешканець Вінницької області, йому допомагали четверо спільників. Під час обшуків правоохоронці вилучили автомобілі, записи про клієнтів, "чорну" бухгалтерію та оголошення. Зловмисникам повідомили про підозру у незаконному позбавленні волі.

Наразі триває слідство, підозрюваним у діяльності "реабілітаційного центру" за скоєне загрожує до 5 до 10 років ув’язнення.

Нагадаємо, у травні 2021 року правоохоронці викрили у Запоріжжі реабілітаційний центр, у якому незаконно утримували людей. За інформацією правоохоронців, людей тримали під цілодобовою охороною та змушували працювати на будівництві.

Також у листопаді цього року викрили приватний пансіонат на Буковині, у якому літніх людей утримували без згоди та у жахливих умовах.