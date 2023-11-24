На АЕС готуються до можливого знеструмлення півдня України: що відомо

За словами начальника зміни турбінного цеху Костянтина Кучеренка, подібні тренування проводять двічі на рік, і їхня тривалість становить два тижні.

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В Україні триває війна, а це створює додаткові ризики для низки регіонів країни. Співробітники атомної електростанції (АЕС) показали, як тренуються реагувати на повне знеструмлення південних регіонів країни, передає "Суспільне" 24 листопада.

Зазначається, що тренування відбуваються двічі на рік. На АЕС відпрацьовують різні сценарії на випадок критичних ситуацій, ризик яких зараз підвищений.

Начальник зміни турбінного цеху Костянтин Кучеренко зазначив, що наразі два цикли проведення тренувань — осінній і весняний. Тривають вони близько двох тижнів.

Українцям показали, як співробітники АЕС готуються до критичних ситуацій Фото: Суспільне

"Щоразу тема змінюється. Ми маємо перейти від позаштатних подій до штатної ситуації — з аварійної ситуації до нормальної експлуатації. Під час відпрацювання передаємо інформацію начальнику зміни блоку, яке обладнання працює, яке ні, роботу якого ще можна відновити. Адже він приймає рішення, ми допомагаємо", — ідеться в повідомленні.

Заняття співробітників АЕС проходять у спеціальному тренувальному приміщенні. У ньому ж навчають той персонал, який тільки готується до роботи на блоковому щиті. Тобто відбувається повноцінне навчання.

"Фактично тут із них роблять операторів", — продовжує начальник зміни турбінного цеху.

Нагадаємо, 20 листопада повідомлялося, що в Україні запрацювали дев'ять блоків АЕС. Масштабну ремонтну кампанію на українських атомних станціях зуміли завершити ще до зимового періоду. У Міністерстві енергетики заявили, що це вкрай важливий процес.