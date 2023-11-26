На Львівщині на честь загиблого воїна побудували астрономічну обсерваторію (фото)

Будівлю створено в пам'ять полеглого українського воїна Тараса-Тимофія Гаврилишина, який загинув на підступах до Херсона в листопаді 2022 року. У майбутньому там планують проводити періодичні астрокемпи та міжнародні заходи.

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У Львівській області на горі Параска (Парашка), що в межах національного природного парку "Сколівські Бескиди", збудували гірський туристичний притулок, який присвятили пам'яті загиблого на війні львівського пластуна Тараса-Тимофія Гаврилишина. Урочисте відкриття притулку відбулося 25 листопада, у суботу, повідомляє видання Zaxid.net.

Притулок побудований на південному схилі гори поруч із туристичним маршрутом 504 і в майбутньому, як повідомляється, у ньому розміщуватиметься астрономічна обсерваторія. Наразі ж будівля відкрита для туристів, які можуть там безплатно відпочити, перечекати негоду і навіть переночувати.

Будівництво розпочали з ініціативи скаутської організації "Пласт", до якої належав Гаврилишин. Як розповіла координаторка проєкту Юлія Гвоздович, загиблий український воїн найбільше мріяв спорудити колибу біля гори Параска.

"Найбільше Тарас любив мандрівки, море та гори. Також був провідним інструктором "Пласту" з астрономії та морської навігації, членом екіпажу козацької "Чайки", — розповідає про бійця Гвоздович.

Також повідомляється, що притулок фактично започаткував майбутню мережу в межах заповідника за концепцією "Парк темного неба". Над реалізацією цього проєкту працюють друзі Гаврилишина, а також співробітники Львівського астрономічного товариства. У їхніх планах закупівля до 20 квітня наступного року, тобто якраз до дня народження загиблого воїна, мобільних телескопів та інших предметів для організації астрономічних спостережень.

"Тут планують проводити періодичні астрокемпи та міжнародні заходи, а також розвивати астрономію в місцевих школах. Крім того, це перший туристичний притулок на Львівщині, збудований пластунами", — пояснили в скаутській організації.

Що відомо про Тараса Гаврилишина

Тарас-Тимофій Гаврилишин із позивним "Айсберг" вступив в організацію "Пласт" 1997 року та належав до юнацького куреня "Чорноморці". Пізніше багато років був інструктором з усіх ділянок практичного планування, зокрема, був фахівцем із водних, морських мандрівок та картографії. У цьому йому допомагали знання, які він здобув на географічному факультеті Львівського Національного університету.

Тарас Гаврилишин

Тарас Гаврилишин

Гаврилишин також займався прокладанням гірських маршрутів, був туристичним гідом Карпатами. Останні кілька років професійно займався будівництвом сучасних човнів різних типів. За багаторічне поширення ідеології українського мореплавства був нагороджений медаллю 100-річчя прапора Військових морських сил Збройних сил України.

З перших днів повномасштабного російського вторгнення пішов добровольцем на фронт, потрапивши до 45-ї артилерійської окремої бригади Збройних сил України. Загинув 1 листопада 2022 року на Херсонському напрямку.

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Раніше повідомлялося, що в районі населеного пункту Роботине 19 листопада загинули двоє захисників родом із Тернопільщини. Це були 22-річний старший солдат Вадим Медведєв і 29-річний солдат Ігор Коропецький із села Горигляди, які виконували бойові завдання на Запорізькому напрямку.