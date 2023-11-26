Українські школярі можуть безкоштовно отримати ноутбуки для навчання: як оформити заявку

За даними організації ЮНІСЕФ, уже було вручено щонайменше 29 тисяч девайсів. Насамперед програма зачіпає найуразливіших громадян.

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Українські школярі можуть безкоштовно отримати ноутбуки, які потрібно буде використовувати для навчання. Фокус розібрався, хто може розраховувати на техніку.

У Міністерстві освіти і науки зазначили, що через активні бойові дії півтора мільйона дітей було переведено на дистанційне навчання в навчальному році 2022/2023.

Водночас близько 516 тисяч школярів із найвразливіших категорій і 82 тисячі вчителів потребують ноутбуків або планшетів для доступу до навчання.

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"Наразі багато дітей залишаються не лише без доступу до якісної освіти, а й без можливості дізнатися нову та цікаву інформацію або просто поспілкуватися з друзями. Девайси для дитини — це не лише про під'єднання до уроків", — ідеться в повідомленні.

У зв'язку з цим Міносвіти з організацією ЮНІСЕФ реалізували спеціальну програму, яка дає змогу дітям отримати техніку.

Згідно з опублікованими в мережі даними, ЮНІСЕФ передав уже майже 29 тисяч ноутбуків, щоб в українських дітей була можливість навчатися. Обладнання закуповують за підтримки Європейського Союзу, урядів Кореї та Японії, а також національних комітетів ЮНІСЕФ.

Пристрої для тимчасового користування отримають діти переселенці, діти з інвалідністю, а також діти з малозабезпечених родин або позбавлені батьківського піклування.

Як зазначали в МОН, у пріоритеті ті області, в яких через війну не завжди є можливість вийти на очне навчання, а саме: Чернігівська, Сумська, Луганська, Харківська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Херсонська, Миколаївська та Одеська.

Ноутбуки для школярів: як отримати девайс

У Міністерстві освіти і науки заявили, що батькам необхідно подати спеціальну заяву до навчального закладу, у якому проходить навчання дитина.

Важливо перебувати на зв'язку з адміністрацією, адже саме там вирішують, хто саме отримає девайси після того, як вони надійдуть до школи. При цьому в МОН не можуть вирішувати, хто саме стане власником техніки.

Нагадаємо, 24 листопада повідомлялося, що виплати для переселенців планують змінити. У Раді зареєстрували законопроєкт №9653, який передбачає перелік підстав для відмови у виплаті допомоги переселенцям.