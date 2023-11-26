Украинские школьники могут бесплатно получить ноутбуки для учебы: как оформить заявку

По данным организации ЮНИСЕФ, уже было вручено не менее 29 тысяч девайсов. В первую очередь программа затрагивает самых уязвимых граждан.

Related video

Украинские школьники могут бесплатно получить ноутбуки, которые нужно будет использовать для обучения. Фокус разобрался, кто может рассчитывать на технику.

В Министерстве образования и науки отметили, что из-за активных боевых действий полтора миллиона детей были переведены на дистанционное обучение в учебном году 2022/2023.

При этом около 516 тысяч школьников из самых уязвимых категорий и 82 тысячи учителей нуждаются в ноутбуках или планшетах для доступа к обучению.

Важно

Восстановление Украины: Словения готова выделить гранты до 5 млн евро

"Сейчас многие дети остаются не только без доступа к качественному образованию, но и без возможности узнать новую и интересную информацию или просто пообщаться с друзьями. Девайсы для ребенка — это не только о подключении к урокам", — говорится в сообщении.

В связи с этим Минобразования с организацией ЮНИСЕФ реализовали специальную программу, которая позволяет детям получить технику.

Согласно опубликованным в сети данным, ЮНИСЕФ передал уже практически 29 тысяч ноутбуков, чтобы у украинских детей была возможность учиться. Оборудование закупают при поддержке Европейского Союза, правительств Кореи и Японии, а также национальных комитетов ЮНИСЕФ.

Устройства для временного пользования получат дети переселенцы, дети с инвалидностью, а также дети из малообеспеченных семей или лишенные родительской опеки.

Как отмечали в МОН, в приоритете те области, в которых из-за войны не всегда есть возможность выйти на очное обучение, а именно: Черниговская, Сумская, Луганская, Харьковская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Херсонская, Николаевская и Одесская.

Ноутбуки для школьников: как получить девайс

В Министерстве образования и науки заявили, что родителям необходимо подать специальное заявление в учебное заведение, в котором проходит обучение ребенок.

Важно находиться на связи с администрацией, ведь именно там решают, кто именно получит девайсы после того, как они поступят в школу. При этом в МОН не могут решать, кто именно станет владельцем техники.

Напомним, 24 ноября сообщалось, что выплаты для переселенцев планируют изменить. В Раде зарегистрировали законопроект №9653, который предусматривает перечень оснований для отказа в выплате помощи переселенцам.