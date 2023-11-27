Блокада кордону: віцеспікер Сейму Польщі звинуватив Садового у брехні, подробиці (відео)

Мер Львова звертався до мітингувальників польською мовою та попереджав, що ціна блокади занадто висока. Кшиштоф Босак назвав дії Києва щодо протестувальників на кордоні пропагандою, звинувативши українських водіїв у незаконних діях.

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Мер Львова Андрій Садовий звернувся до Польщі з проханням припинити блокаду українського кордону, яка триває з початку листопада, але отримав критику з боку віцеспікера Сейму Кшиштофа Босака. У Facebook український політик опублікував допис до поляків їхньою мовою.

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Він закликав протестувальників "повернутися до реальності". Садовий наголосив тому, що внесок у перемогу України "зводиться нанівець групою маргіналів", які блокують гуманітарні постачання країні. Мер Львова звернув увагу на те, що Україна захищає незалежність та безпеку Європи від російської агресії.

"Ціна занадто висока", — зазначив Садовий.

Фото: Андрій Садовий/Facebook

На прохання мера Львова відреагував віцеспікер Сейму Кшиштоф Босак. В ефірі Polsat News він зазначив, що в протесті беруть участь сотні людей, які не є прихильниками однієї політичної сили. З його слів, вони голосували, мабуть, за всі партії, які є в Сеймі".

"Мер Львова бреше, і в абсолютно очевидний спосіб", – заявив Босак.

Польський політик наголосив на тому, що акція протесту полягає в тому, щоб без блокування пропускали гуманітарний та військовий транспорт, автівки зі швидкопсувними продуктами, а також фури та автобуси з людьми.

З його слів, українці створили такі правила, що польські водії та польські машини не можуть заробити кошти. Українських перевізників, як заявив Босак, неодноразово ловили на шахрайстві, наприклад, вони казали, що везуть гуманітарні вантажі, вантажівка була розкрита, а в Україну їдуть новенькі машини з французькими номерами. Протест поляків він назвав реакцією "на зловмисні та деструктивні дії української держави".

Блокада кордону польськими страйкарями

Блокування польськими перевізниками кордону триває з 6 листопада. Польські страйкарі, як зазначили у Державній прикордонній службі України, планують цілодобове блокування руху ваговозів на напрямку пунктів пропуску "Медика-Шегині". Від 27 листопад акція може відбуватися цілодобово.

Нагадаємо, 23 листопада посол України в Польщі Василь Зварич підтвердив смерть українського водія на польському кордоні. Він закликав розблокувати рух фур.