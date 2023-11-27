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Україна

Рада оборони дозволила: у Києві встановлять головну новорічну ялинку України

У Києві встановлять головну новорічну ялинку України
У Києві встановлять головну новорічну ялинку України

За словами мера Києва Віталія Кличка, ялинку почнуть встановлювати раніше — до 6 грудня, а простоїть вона до 10 січня. Розважальні заходи на цій території не плануються.

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Цього року головна новорічна ялинка України буде розміщена на Софійській площі в Києві до 6 грудня за фінансування від меценатів. Масштабні події, ярмарки та розважальні заходи на цій території не плануються. Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

Цього разу новорічну ялинку приберуть раніше — вона простоїть до 10 січня.

"Головну ялинку країни цього року, за традицією, встановимо на Софійській площі. Таке рішення ухвалила сьогодні Рада оборони столиці. Місто грошей не витрачатиме. Як і торік, ялинку встановлять і прикрасять коштом меценатів. Але з дотриманням режиму обмеження використання електроенергії", — наголосив Кличко.

Мер Києва заявив, що компанія "ГЛОБАЛ-ДЕКОР" несе повну відповідальність за встановлення та обслуговування головної новорічної ялинки, а також забезпечує всі ресурси та фінансування, пов'язані з цим. Водночас не планується проведення масштабних заходів, ярмарків і розваг на Софійській площі.

Якщо райдержадміністрації міста плануватимуть якісь святкові заходи в районах, то винятково з дотриманням правил безпеки в місцях, де є укриття. І теж не коштом бюджету столиці.

"Оскільки цього року відзначаємо Різдво за новоюліанським календарем, ялинку почнуть встановлювати раніше, до 6 грудня. І приберуть, відповідно, теж раніше — до 10 січня", — резюмував Кличко.

Пост Віталія Кличка про ялинку Fullscreen
Пост Віталія Кличка про ялинку

Крім того, керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко також прокоментував встановлення святкової ялинки.

"На Різдво та Новий Рік у Києві не буде жодних масових заходів — ні ярмарків, ні святкувань. Таке рішення з метою дотримання норм безпеки ухвалили на Раді Оборони Києва. Але новорічна ялинка буде!" — написав він.

Також Попко зазначив, що всі монтажні роботи розпочнуться 3 грудня, а відкриття ялинки заплановано 6 грудня. Вона стоятиме до 10 січня 2024 року.

"Вона буде встановлена за кошти меценатів — без витрат бюджетних коштів на облаштування новорічної красуні та на електроенергію", — додав голова КМВА.

Пост Сергія Попка про ялинку Fullscreen
Пост Сергія Попка про ялинку

Нагадаємо, що в Харкові другий рік поспіль для безпеки мирних жителів головну ялинку міста встановлено в метрополітені.

У листопаді 2022 року в Київській області заборонили використовувати новорічну ілюмінацію, зокрема гірлянди та світлові декорації. Тоді заборона стосувалася комерційних, державних і муніципальних об'єктів. За інформацією ОВА, відповідне рішення було пов'язане з жорстким режимом економії електроенергії.