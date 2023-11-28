На Волині внаслідок аварії загинули двоє військових, – ЗМІ (фото)

Автівка Honda, за інформацією поліції, виїхала на смугу зустрічного руху, де відбулося зіткнення з мікроавтобусом Mercedes.

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На території Ковельського району Волинської області загинули водій та 30-річна пасажирка автомобіля Honda. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

ДТП відбулося 27 листопада, близько 15 години, поблизу села Городилець. За інформацією правоохоронців, за кермом автомобіля Honda перебував 36-річний водій. Він не впорався з кермуванням транспортним засобом. Згодом автівка виїхала на смугу зустрічного руху, де й відбулося зіткнення з мікроавтобусом Mercedes, яким кермував 27-річний турійчанин.

Водій та пасажирка легковика отримали смертельні травми.

У чоловіка, що перебував за кермом буса, також внаслідок аварії були легкі тілесні ушкодження. Пошкодження й отримав пасажир. Після надання медичної допомоги їх відпустили додому.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження. Тривають слідчі дії.

"Волинська Служба Новин" із посиланням на власні джерела повідомила, що водій та пасажирка легковика, які загинули в аварії на території Ковельської громади, були військовими.

Наразі цю інформацію представники Міноборони не коментували.

Нагадаємо, 17 вересня у Полтавській області внаслідок ДТП постраждали військові. Бійці не впорались з кермуванням транспортного засобу та врізались у блокпост, тож медики взялися допомагати колегам з постраждалими. Як виявилося, постраждали четверо військовослужбовців. Їм надали допомогу дві бригади медиків повертались до Харкова після успішної евакуації.

Також 28 листопада на Закарпатті та Львівщині хуртовина паралізувала рух транспорту. Водіїв вантажівок попередили щодо небезпеки на дорогах через складні погодні умови.