На Волыни в результате аварии погибли двое военных, — СМИ (фото)

Автомобиль Honda, по информации полиции, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с микроавтобусом Mercedes.

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На территории Ковельского района Волынской области погибли водитель и 30-летняя пассажирка автомобиля Honda. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

ДТП произошло 27 ноября, около 15 часов, вблизи села Городилец. По информации правоохранителей, за рулем автомобиля Honda находился 36-летний водитель. Он не справился с управлением транспортным средством. Впоследствии автомобиль выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с микроавтобусом Mercedes, которым управлял 27-летний житель Турийска.

Водитель и пассажирка легковушки получили смертельные травмы.

У мужчины, находившегося за рулем буса, также в результате аварии были легкие телесные повреждения. Повреждения и получил пассажир. После оказания медицинской помощи их отпустили домой.

Правоохранители возбудили уголовное производство. Продолжаются следственные действия.

"Волинська Служба Новин" со ссылкой на собственные источники сообщила, что водитель и пассажирка легковушки, которые погибли в аварии на территории Ковельской общины, были военными.

Эту информацию представители Минобороны не комментировали.

Напомним, 17 сентября в Полтавской области в результате ДТП пострадали военные. Бойцы не справились с управлением транспортного средства и врезались в блокпост, поэтому медики взялись помогать коллегам с пострадавшими. Как оказалось, пострадали четверо военнослужащих. Им оказали помощь две бригады медиков возвращались в Харьков после успешной эвакуации.

Также 28 ноября на Закарпатье и Львовской области метель парализовала движение транспорта. Водителей грузовиков предупредили об опасности на дорогах из-за сложных погодных условий.