У Києві та області 3 грудня очікується густий небезпечний туман, — ДСНС

Служба порятунку і синоптики попереджають про густий небезпечний туман, який можливий у столичній області і Києві у неділю, 3 грудня.

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У неділю, 3 грудня, у Київській області та столиці вночі та вранці очікується густий туман з видимістю 200-500 метрів. Про це 2 грудня у телеграм-каналі повідомляє ДСНС України.

"На дорогах буде ожеледиця, тому погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", — попереджають у ДСНС.

Синоптикиня Наталка Діденко зауважує у власному Facebook, що у Києві в неділю, 3 грудня, вночі -1-3 градуси, вдень близько нуля. Вдень спостерігатимуться пориви вітру 15-20 м/с.

"Очікується сніг, мокрий сніг, вдень навіть можливий льодяний дощ. На дорогах буде складна ситуація – налипання мокрого снігу, ожеледиця", — підкреслює метеоролог.

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У неділю, 26 листопада, південь України засипало снігом, на дорогах утворилася ожеледиця. Через погіршення погоди на кількох трасах регіону перекрили рух для транспорту. Негода спричинила низку аварій, внаслідок яких є перші постраждалі, а школи перевели на дистанційне навчання. Тоді ж біля західного берега окупованого Криму помітили хвилі висотою близько 8-10 метрів.