В Киеве и области 3 декабря ожидается густой опасный туман, — ГСЧС

Служба спасения и синоптики предупреждают о густом опасном тумане, который возможен в столичной области и Киеве в воскресенье, 3 декабря.

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В воскресенье, 3 декабря, в Киевской области и столице ночью и утром ожидается густой туман с видимостью 200-500 метров. Об этом 2 декабря в телеграм-канале сообщает ГСЧС Украины.

"На дорогах будет гололедица, поэтому погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — предупреждают в ГСЧС.

Синоптик Наталья Диденко отмечает в собственном Facebook, что в Киеве в воскресенье, 3 декабря, ночью -1-3 градуса, днем около нуля. Днем будут наблюдаться порывы ветра 15-20 м/с.

"Ожидается снег, мокрый снег, днем даже возможен ледяной дождь. На дорогах будет сложная ситуация — налипание мокрого снега, гололедица", — подчеркивает метеоролог.

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