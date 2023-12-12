В Одесі обвалилася стіна житлового будинку, — соцмережі (фото)

Стіна впала і зруйнувала квартиру поверхом нижче. Власники житла опинилися в буквальному сенсі без даху над головою.

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В Одесі в районі Молдованки обвалилася стіна приватного будинку. Про це повідомляють у місцевому телеграм-каналі "Х* Одеса".

"На Сєрова у людей обвалився шматок будинку", — йдеться в повідомленні.

На опублікованих світлинах видно, що стіна впала і зруйнувала квартиру поверхом нижче. Власники житла опинилися в буквальному сенсі без даху над головою. Зруйновані також комунікації.

Стіна, яка вистояла, теж на межі падіння — вона вся вкрита тріщинами.

Нагадаємо, що у центрі Києва сталася надзвичайна подія. Обвалилася стіна будинку, унаслідок чого загинула людина та є постраждалий. Трагедія в Печерському районі столиці. В одній із будівель проводили ремонтні роботи, однак це закінчилося нещасним випадком.

5 грудня у Харкові стався обвал ґрунту, внаслідок чого загинули 2 слюсарі, які лагодили газову трубу. Обидва загиблі працівники мають досвід роботи і працювали в складі бригади аварійно-диспетчерської служби.