В Одесі обвалилася стіна житлового будинку, — соцмережі (фото)
Стіна впала і зруйнувала квартиру поверхом нижче. Власники житла опинилися в буквальному сенсі без даху над головою.
В Одесі в районі Молдованки обвалилася стіна приватного будинку. Про це повідомляють у місцевому телеграм-каналі "Х* Одеса".
"На Сєрова у людей обвалився шматок будинку", — йдеться в повідомленні.
На опублікованих світлинах видно, що стіна впала і зруйнувала квартиру поверхом нижче. Власники житла опинилися в буквальному сенсі без даху над головою. Зруйновані також комунікації.
Стіна, яка вистояла, теж на межі падіння — вона вся вкрита тріщинами.
Нагадаємо, що у центрі Києва сталася надзвичайна подія. Обвалилася стіна будинку, унаслідок чого загинула людина та є постраждалий. Трагедія в Печерському районі столиці. В одній із будівель проводили ремонтні роботи, однак це закінчилося нещасним випадком.
5 грудня у Харкові стався обвал ґрунту, внаслідок чого загинули 2 слюсарі, які лагодили газову трубу. Обидва загиблі працівники мають досвід роботи і працювали в складі бригади аварійно-диспетчерської служби.