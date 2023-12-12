Зазіхав на чужі квартири: в Одесі затримали зловмисника на прізвисько "Путін" (відео)

Правопорушники працювали "на замовлення". За "роботу" вони брали по кілька тисяч доларів, а виконання замовлення фільмували на телефон.

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В Одесі правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке на замовлення підпалювало чужі квартири. Керував ним відомий у кримінальному середовищі зловмисник на прізвисько "Путін". Про це повідомляє пресслужба поліції Одеської області.

"Путіна" та його спільників затримали в орендованій квартирі в Одесі.

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Правопорушники працювали "на замовлення". Один із них виконував функції водія, двоє — безпосередньо вчиняли підпал, використовуючи заздалегідь заготовлені шини й паливно-мастильну суміш. Підпали вони фільмували на телефон, щоб показати замовнику. Ще один фігурант стояв на сторожі в момент вчинення злочину, а у разі появи сторонніх людей "сигналізував" про це спільникам.

Правопорушники працювали "на замовлення"

Правоохоронці провели обшуки на орендованій квартирі банди паліїв і вилучили докази та мобільні телефони паліїв. У них знайшли відео підпалу, яке вони відправили месенджером організатору злочину. Той пообіцяв їм за "роботу" чотири тисячі доларів.

"Слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. За одним фактом умисного пошкодження чужого майна фігурантам вже повідомлено про підозру", — повідомляють у поліції.

Зловмисники використовували заготовлені шини й паливно-мастильну суміш

На цей час відомо про підпал щонайменще 7 квартир.

Суд обрав всім сімом підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Двоє підпалювачів наразі вийшли під заставу, ще четверо разом з організатором продовжують перебувати під вартою.

Зараз слідчі встановлюють мотиви правопорушень та інших причетних до серії підпалів осіб. Усій злочинній групі загрожує до десяти років позбавлення волі. Слідство триває.

Нагадаємо, що на Харківщині взяли під варту чоловіка, який вилив бензин та підпалив дітей.

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