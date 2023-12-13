Під Києвом стався вибух газу в будинку: люди опинилися під завалами (фото)

За інформацією ДСНС, унаслідок вибуху в приватному будинку загинув один чоловік. Також відомо про постраждалу жінку.

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У середу, 13 грудня, у селі Чайки Київської області, на вулиці Центральній, стався вибух у приватній господарській будівлі. Про це повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій.

Повідомлення про вибух надійшло до оперативно-диспетчерської служби Обухівського району о 07:16. За даними відомства, причиною став витік природного газу. У результаті під завалами опинилися двоє людей — чоловік і жінка.

Чоловіка вдалося деблокувати з-під завалів за допомогою крана. Реанімаційні заходи результатів не дали, і він помер від отриманих травм. Жінку передали лікарям швидкої медичної допомоги.

До ліквідації наслідків події було залучено 3 одиниці техніки та 7 осіб особового складу.

Під завалами опинилися двоє людей Фото: ДСНС

Нагадаємо, 4 грудня на вулиці Замковецькій у Подільському районі Києва стався вибух, унаслідок якого загинув чоловік. Як виявилося, у дворі біля будинку здетонувала граната.

Раніше, 1 грудня, у Дарницькому районі Києва впав будівельний кран і пошкодив трубопровід. Унаслідок інциденту затопило вулицю Ревуцького, перекрито рух транспорту.