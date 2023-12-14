Вишила дружина військового: на Львівщині вкрали ялинкові іграшки вартістю близько 100 тисяч (фото)

За інформацією ЗМІ, розшукати крадіїв через записи камер відеоспостереження поки не вдалось. Крім того, підхід до ялинки планують закрити будівельною сіткою, аби унеможливити повторні злочини.

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У місті Жовква на Львівщині невідомі вкрали з головної ялинки кілька іграшок, які власноруч вишила дружина військовослужбовця. 1 грудня майстриня встановила рекорд, виготовивши 150 авторських прикрас. Про це повідомляє Tvoemisto.tv.

"Соромно мені за тих, хто вкрав. Лише тиждень минув, як ми прикрасили ялинку, а мінімум шість кульок вже немає. Спершу помітила відсутність двох прикрас, а потім – ще більше. Зараз ялинка виглядає так, ніби неприкрашена з одного боку", – каже дружина захисника Галина Ковальська.

За її словами, у роботи вона вклала близько 100 тисяч гривень — кульки зроблені із якісного матеріалу та мають захисне покриття від вологи.

За інформацією видання, розшукати крадіїв через записи камер відеоспостереження поки не вдалось. Крім того, підхід до ялинки планують закрити будівельною сіткою, аби унеможливити повторні злочини.

150 вишитих кульок: на Львівщині встановили рекорд України

Як повідомляло видання Tvoemisto.tv, 1 грудня, у Жовкві, що на Львівщині встановили рекорд України – головну міську ялинку прикрасили вишитими 150 кульками, які власноруч виготовила дружина військовослужбовця 63-ї бригади Галина Ковальська. Відповідний рекорд засвідчили представники Книги рекордів України.

"Це не просто кульки, не просто прикраси ручної роботи, це те, що врятувало мене від депресії, коли чоловік пішов на війну", — розповіла майстриня.

На Львівщині з ялинки вкрали іграшки, які вишила дружина захисника

Нагадаємо, 23 листопада повідомлялося, що київська поліція затримала зловмисників, які на початку листопада напали на підприємця та вкрали в нього 2 млн гривень. Напад стався в Подільському районі біля будинку чоловіка, коли він виходив із сумкою з грошима.

17 листопада на журналіста видання "Українська правда" скоїли напад під час зйомок. Через травми чоловік звернувся до медзакладу, а поліція розпочала кримінальне провадження.