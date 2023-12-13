"Не вберегли": невідомі вкрали голову коня Рокосовського на Красній площі у Москві (фото)

Росіяни помітили, що втратив голову кінь маршала Костянтина Рокосовського на барельєфі, розташованому неподалік від кабінету президента РФ Володимира Путіна.

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12 грудня невідомі особи пошкодили барельєф, встановлений на честь "Параду Перемоги" на Красній площі у центрі російської столиці Москви. Слідчий комітет РФ вирішив відшукати зловмисника. Про надзвичайну подію у Москві написали у Telegram-каналі Baza.

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Пропажу помітили зранку 12 грудня, ідеться у дописі Baza. Випадкові перехожі зауважили, що кінь радянського маршала Костянтина Рокосовського втратив голову. На світлинах та відео з місця подій можна побачити, що скульптуру перерізано посередині шиї достатньо гострим інструментом — зріз, ледь присипаний снігом, досить рівний.

Також вказується коротка передісторія коня Рокосовського. Начебто за життя він мав кличку "Полюс". І ніби то саме на ньому радянський маршал стежив за Парадом Перемоги, який відбувся у 1945 році.

Зазначимо, Костянтин Рокосовський — маршал, радянський та польський воєначальник часів Другої світової війни. Військовий командував радянськими солдатами під час Сталінградської та Курської битв. Під час першої битви внаслідок бойових дій убили або скалічили 1,2 млн громадян СРСР, під час другої — 800 тис.

Нагадуємо, весною 2023 року сталась ще одна надзвичайна подія на Красній площі. Вночі невідомий безпілотник пролетів через всю Москву і вдарив об купол Сенатського палацу, де розташований кабінет президента РФ Володимира Путіна.

Після цього у червні зловмисники вчинили злочин за 350 метрів від будівлі ФСБ. Згідно з повідомленнями у росЗМІ, хтось викрав ікону Божої Матері, яку перед тим окупанти викрали на окупованій частині Донеччини.

Починаючи з осені 2023 року столиці РФ регулярно стають пожежі. Наприклад, 7 грудня там спалахнув завод "Електросталь", а 24 листопада палало на електропідстанції у одному з передмість. Між тим у листопаді ГУР Міноборони повідомило про низку диверсій, які стались на російській залізниці у Підмосков'ї: невідомі активісти підпалили розподільчі шафи і пошкодили цими діями логістику росіян.