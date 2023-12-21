Україна отримала ще 5 тисяч Starlink від уряду Польщі, — Мінцифри (фото)

Обʼєкти критичної інфраструктури поблизу лінії фронту отримають відповідні термінали.

Related video

Уряд Польщі надав Україні ще 5 тисяч Starlink, комплекси, які надають доступ до широкосмугового інтернету у будь-якій точці планети. Подробиці повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Важливо

Термінали не потрібні: смартфони навчили підключатися до Starlink безпосередньо, але є нюанс

У повідомленні йдеться про те, що це безперебійний зв’язок для прифронтових територій. Лікарні й школи отримають відповідні комунікації. Обʼєкти критичної інфраструктури забезпечать відповідними терміналами.

В Україні функціонує близько 47 тисяч Starlink, які ми отримали завдяки домовленостям Мінцифри з міжнародними партнерами та донорами. Польща відправила найбільше терміналів — 19,5 тисяч.

Міністр висловив вдячність уряду та Міністерству цифровізації Польщі. Він також відзначив потужну підтримку в забезпеченні зв’язку в Україні Національного інституту комунікацій.

Starlink в Україні та позиція Маска

7 вересня з'явилася інформація про те, що інженери Ілона Маска у 2022 році змогли зірвати атаку ЗСУ морськими дронами поблизу узбережжя Криму. Повідомлялося, що сам мільярдер й віддав цей наказ. За інформацією журналістів, Маск був здивований та вражений після розмови з російським керівництвом. Він наче дуже побоювався, що після атак на Крим Росія відповість ядерним ударом.

Маск наступного дня, 8 вересня, відреагував на звинувачення стосовно зриву атаки БПЛА на російський флот у Криму. Бізнесмен також розповів, що від українських державних відомств йому надійшов екстрений запит із проханням активувати Starlink. Тоді йшлося про всю маршрутну мережу до тимчасово окупованого Севастополя.

Маск 13 вересня озвучив нову версію відключення Starlink на тимчасово окупованому півострові. Засновник SpaceX звинуватив Україну в тому, що влада не попередила його стосовно військової операції заздалегідь, але зажадала терміново ввімкнути інтернет посеред ночі.

Нагадаємо, агенція Bloomberg 15 вересня повідомила, що використання Маском Starlink порушує нацбезпеку США. Комітет американського Сенату мав намір розглянуть це питання в ширшому обсязі, зокрема, про "величезну роль, яку пан Маск і його компанія взяли на себе".