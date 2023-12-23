Виявлено тіло жінки: у Львові стався вибух у приватному будинку (відео)

Про наслідки вибуху та ймовірну його причину повідомив мер Львова Андрій Садовий. Він зазначив, що у будинку проживає шестеро людей. Наразі знайдено не всіх.

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У Львові стався вибух у приватному будинку. Станом на 22:25 23 грудня з-під завалу врятовано двох людей, з них — одна дитина. Виявлено тіло жінки. Про це повідомили в ДСНС.

Раніше міський голова Андрій Садовий говорив, що двох дітей та двох жінок доправили з опіками в лікарню у неважкому стані. Ще двох чоловіків шукають рятувальники.

За словами мера, внаслідок вибуху сталося руйнування несучих стін будівлі. Наразі рятувальники працюють на місці. Причини та наслідки встановлюють.

У Львові стався вибух у приватному будинку

"Львів. На вулиці Княгині Ольги стався вибух у приватному будинку. Є руйнування несучих стін. Можливо під завалами люди. На місці працюють рятувальні служби. Причини та наслідки встановлюються", — повідомив Садовий.

На вулиці Княгині Ольги у Львові стався вибух у приватному будинку

За словами Садового, двох дітей та двох жінок доправили з опіками в лікарню у Львові. Їхній стан неважкий.

"Ще двох чоловіків шукають рятувальники, вони можуть перебувати під завалами. Усі вони проживають в приватному будинку в Львові, в якому стався вибух. Попередньо, вибухнув газ у гаражі. Рух вулицею Княгині Ольги від Сахарова до Володимира Великого в напрямку Наукової перекритий", — додав мер Львова.

За повідомленням ДСНС, станом на 22:25 23 грулня дістали з-під завалів приватного будинку тіло жінки. Врятовано дві особи, з них — одна дитина. До місця слідує кінологічне відділення ГУ ДСНС.

До порятунку людей залучили 53 рятувальника та 12 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, 13 грудня під Києвом стався вибух газу в будинку. Там люди опинилися під завалами. До ліквідації наслідків події було залучено три одиниці техніки та 7 осіб особового складу.

Раніше, 4 грудня у столиці на вулиці Замковецькій у Подільському районі Києва стався вибух, унаслідок якого загинув чоловік. Як виявилося, у дворі біля будинку здетонувала граната.