"Молимося за перемогу": Зеленський привітав Україну з Різдвом біля стін Києво-Печерської Лаври (відео)

Лідер держави подякував усім військовим, які захищають цілісність і незалежність України та нагадав, що, попри найдовші темні ночі, світло й добро обов'язково переможуть.

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Президент України Володимир Зеленський привітав українців із Різдвом Христовим. Відеозвернення лідера країни опублікували на офіційному сайті глави держави в неділю, 24 грудня.

Володимир Зеленський звернувся до громадян своєї країни, стоячи на тлі храмів Києво-Печерської Лаври. Він зазначив, що Різдво Христове є як церковним, так і народним святом в Україні, яке завжди супроводжується світлом, надією та любов'ю. Однак в умовах повномасштабної війни, Різдво набуває іншого контексту та настрою. Сімейні домашні вечері стають особливими, адже не всі члени сім'ї можуть бути разом, а дехто й зовсім залишився без домівок. Однак найголовніше для них — щоб ті, хто захищає Україну, були на зв'язку.

"Змінилися наші подарунки, цінності, традиції. Як сьогодні важливо не стільки те, як ми прикрашаємо свої домівки, а те, як захищаємо свої домівки і прибираємо з них сміття — вимітаємо ворога зі свого дому. Як радіємо, коли помічаємо у вечірньому небі першу зірку і не бачимо в ньому ворожих ракет і "шахедів", — сказав президент.

Бажання дітей також змінюються: від простого бажання "щоб тато раніше повертався з роботи додому" до "щоб тато повернувся". Щоб повернулися всі батьки, чоловіки, брати, дідусі. Матері, дружини, сестри. Повернулися переможцями. Усі, хто сьогодні зустрічає Святий вечір в окопах зі зброєю в руках, зустрічаючи ворога. Усі наші воїни світла. Ангели-охоронці України, які доводять нам щодня: добро переможе, світло переможе, треба мати стійкий дух, стійку віру.

"Щодня ми молимося за кожного з них. Молимося за завершення війни. Молимося за перемогу. Будемо робити це і сьогодні. Де б не були. Де б не зустрічали Різдво Христове. Сьогодні всі українці — разом. Усі ми зустрічаємо Різдво разом. В одну дату, як одна велика родина, як одна нація, як одна, єдина країна", — зазначив Зеленський.

Він наголосив, що це буде унікальна молитва. За людей, за мир, за справедливість, молитва за життя. І сьогодні вона звучатиме в різних куточках планети, йтиме від сердець різних людей, різними мовами. І навіть від різних конфесій. Тому що це — молитва за життя, і вона не має кордонів.

Президент України сказав, що час напередодні Різдва — час найдовших ночей у році. Але вже завтра день починає рости, світло починає перемагати. Світло стає сильнішим. І крок за кроком, день за днем темрява програє. І врешті-решт темрява програє. Зло програє.

"Сьогодні — це наша спільна мета, спільна наша мрія, і саме за це сьогодні — наша спільна молитва. За нашу свободу. За нашу перемогу. За нашу Україну. За день, коли всі ми зможемо зібратися вдома в мирний рік мирного Різдва. Дорогі українці! Я вітаю всіх вас із Різдвом Христовим! Нехай у ваших душах панує світло віри, серця наповнить світло надії, а в домівках — любов і достаток. Як казали і співали наші предки колись: "Щоб народилося небо і земля. Небо зірками, земля квітами. Дай Бог!". І як скажемо ми сьогодні: "Щоб народилася наша Україна. Перемогою і миром. Дай Бог!" — закінчив своє привітання український лідер.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що не можна робити 25 грудня — у день, коли в Україні відзначають одне з найважливіших релігійних свят. Саме цього дня вважається, що на світ народився Ісус Христос, матір'ю якого була Діва Марія.

Також в одному з матеріалів ми писали про те, чому в Україні два Різдва і коли потрібно відзначати головне зимове свято.