Пожежа у Києві: чоловік вистрибнув з 14 поверху, у соцмережах кажуть про умисний підпал (відео)

За даними ДСНС, чоловік ще до приїзду рятувальників вистрибнув зі своєї квартири, яку охопило полум'я. За непідтвердженою інформацією, підпал влаштував загиблий.

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У Шевченківському районі столиці 26 грудня ввечері сталася пожежа у багатоквартирному будинку. Про це повідомила пресслужба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України у Києві.

Ще до приїзду рятувальників з квартири, яка палала на 14-му поверсі, вистрибнув чоловік, який загинув. Обставини трагічного випадку і причину пожежі наразі встановлюють правоохоронці.

Як розповіли працівники ДСНС, повідомлення про пожежу по вулиці Татарській надійшло о 21:47. Загоряння на площі 20 квадратних метрів було ліквідовано о 22:36.

За даними телеграм-каналу "Киев Сейчас", чоловік спілкувався телефоном з матір’ю і в момент розмови начебто сам підпалив квартиру, розпочалася пожежа. За словами сусідів, у нього були проблеми з алкоголем.

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Нагадаємо, 4 грудня на вулиці Замковецькій у Подільському районі Києва стався вибух, унаслідок якого загинув чоловік. Як виявилося, у дворі біля будинку здетонувала граната.

Раніше, 1 грудня, у Дарницькому районі Києва впав будівельний кран і пошкодив трубопровід. Унаслідок інциденту затопило вулицю Ревуцького, перекрито рух транспорту.