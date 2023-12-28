Будуть жорстко реагувати: у поліції звернулися до порушників комендантської години на Новий рік

За словами начальника Департаменту превентивної діяльності Нацполіції Максима Ахрамєєва, тривалість обмежень у новорічну ніч залишиться незмінною. Виходити з дому дозволено лише в екстрених ситуаціях.

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Наближається другий Новий рік, який українці зустрічатимуть у незвичних для себе умовах. Комендантську годину скасовано не буде, а контроль за цим буде посилено. Про це заявив начальник Департаменту превентивної діяльності Національної поліції Максим Ахрамєєв під час брифінгу 28 грудня.

За його словами, жодних змін у "графіку" передбачено не буде і він буде точно такий самий, як і в інші дні. У разі порушень комендантської години поліція жорстко реагуватиме.

Співробітники правоохоронних органів уже підготувалися до святкових днів і продовжать забезпечувати охорону публічного порядку та безпеки. До збереження правопорядку залучені:

правоохоронці;

військовослужбовці Національної гвардії;

Військова служба правопорядку;

громадські формування;

добровольці.

"На скільки мені відомо, то Київська та обласні військові адміністрації не збираються змінювати часовий графік комендантської години. У більшості областей вона діє з 00:00 до 05:00 ранку", — каже Максим Ахрамєєв.

До слова, якщо порушники на Новий рік все ж знайдуться і поліція це зафіксує, тоді буде вжито відповідних заходів. Водночас співробітники правоохоронних органів з розумінням ставитимуться до тих, хто зробив це через крайню необхідність.

"Але загалом будемо реагувати жорстко. Хотів би нагадати, що будемо жорстко реагувати на повідомлення про роботу закладів розваги та харчування", — додав Максим Ахрамєєв.

Нагадаємо, 3 грудня в КМВА ухвалили рішення не проводити масових заходів на новорічні свята в столиці, а ось ялинку в центрі міста встановили коштом меценатів. Також у міській військовій адміністрації підтвердили, що змін комендантської години не передбачається.