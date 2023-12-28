Будут жестко реагировать: в полиции обратились к нарушителям комендантского часа на Новый год

По словам начальника Департамента превентивной деятельности Нацполиции Максима Ахрамеева, длительность ограничений в новогоднюю ночь останется прежней. Выходить из дома разрешено лишь в экстренных ситуациях.

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Приближается второй Новый год, который украинцы будут встречать в непривычных для себя условиях. Комендантский час отменен не будет, а контроль за этим будет усилен. Об этом заявил начальник Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Максим Ахрамеев во время брифинга 28 декабря.

По его словам, никаких изменений в "графике" предвидено не будет и он будет точно такой же, как и в другие дни. В случае нарушений комендантского часа полиция будет жестко реагировать.

Сотрудники правоохранительных органов уже подготовились к праздничным дням и продолжат обеспечивать охрану публичного порядка и безопасности. К сохранению правопорядка вовлечены:

правоохранители;

военнослужащие Национальной гвардии;

Военная служба правопорядка;

общественные формирования;

добровольцы.

"На сколько мне известно, то Киевская и областные военные администрации не собираются менять временной график комендантского часа. В большинстве областей он действует с 00:00 до 05:00 утра", — говорит Максим Ахрамеев.

К слову, если нарушители на Новый год все же найдутся и полиция это зафиксирует, тогда будут приняты соответствующие меры. В то же время, сотрудники правоохранительных органов будут с пониманием относиться к тем, что сделал это из-за крайней необходимости.

"Но в целом будем реагировать жестко. Хотел бы напомнить, что будем жестко реагировать на сообщения о работе заведений развлечения и питания", — добавил Максим Ахрамеев.

Напомним, 3 декабря в КГВА приняли решение не проводить массовых мероприятий на новогодние праздники в столице, а вот елку в центре города установили за счет меценатов. Также в городской военной администрации подтвердили, что изменений комендантского часа не предвидится.