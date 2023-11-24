Сколько киевлян нарушили комендантский час в 2023 году: ответ полиции

По данным правоохранителей, пока что за нарушение ограничительных мероприятий наказание не предусмотрено. При этом полицейские имеют право проверить документы.

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Ровно 21 месяц в Киеве действуют ограничения на передвижение по городу в определенное время суток. При этом нарушители комендантского часа все же фиксируются. В Главном управлении Нацполиции рассказали, сколько случаев было в 2023 году, передает hromadske 24 ноября.

Отмечается, что всего за последний год правоохранителям удалось задержать 41 394 человек в Киеве, которые нарушили установленные мероприятия комендантского часа. Из общего количества 40 017 были доставлены в управления полиции, где происходили дальнейшие разбирательства.

"Сейчас за нарушение комендантского часа наказание не предусмотрено. Привлечение к ответственности возможно только в случае совершения административных или уголовных правонарушений", — говорится в сообщении.

Отдельно полицейские отметили, что патрули имеют право проверять удостоверения личности, которые подтверждают гражданство Украины или специальный статус лиц. Если они отсутствуют — тогда граждане могут быть задержаны и доставлены в подразделения полиции, где и будут устанавливать личность.

При необходимости правоохранители могут провести осмотр вещей, транспортных средств, багажа и так далее.

Стоит отметить, что в конце октября на рассмотрение Верховной Рады внесли законопроект. В нем хотят внедрить ответственность для нарушителей комендантского часа.

Отдельные граждане за нарушение будут платить штраф до 17 тыс. грн, а предприниматели — до 100 тыс. грн

Напомним, 5 ноября сообщалось, что в Ровно полиция разоблачила "подпольную вечеринку", на которой граждане веселились в комендантский час. Клуб удачно "замаскировался": с улицы его работу не замечали, а внутри сидело более 10 отдыхающих. Владелец заведения во время рейда не присутствовал.