Держлісагентство і ДП "Ліси України" блокують експорт дерев"яних виробів – деревообробники поскаржилися в ОПУ та Уряд

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Асоціація деревообробників та лісозаготівельників Львівщини стурбована тим, що Державне агентство лісових ресурсів та ДП "Ліси України" заблокували експорт продукції з деревини через постійні збої електронної системи видачі сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

Про це деревообробники написали у листах до Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля і заступника керівника Офісу Президента України Ростислава Шурми, повідомляє РБК-Україна з посиланням на листи Асоціації.

"Мало того, що вантажівки з продукцією не можуть проїхати через заблоковані пункти пропуску, так тепер ще й Держлісагентство разом із ДП "Ліси України" почали вчергове "вставляти палки в колеса" українським деревообробникам", — йдеться у листах.

За словами представників деревообробного бізнесу, ДАЛРУ та ДП "Ліси України" виявилися не готовими до видачі електронних сертифікатів або ж навмисно блокують їх видачу – фактично заблоковано всі експортні операції виробів з дерева.

"Неможливо подати документи з першого разу. Не зрозуміло, чи це чергові кібератаки, чи все ж неможливість налагодити правильну роботу. Знаючи про досвід керівництва лісової галузі в IT-технологіях, — у це не хочеться вірити. Для тих, хто зміг подати документи через десятки спроб, потім знаходяться якісь необґрунтовані відмови і сертифікати все рівно не видаються. Причини незрозумілі", — зазнається у листах за підписом Голови Асоціації Миколи Когута.

Деревообробники з різних областей України також повідомляють про вкрай незадовільну роботу електронної системи видачі сертифікатів.

"Дуже б хотілося відзначити позивні зміни в лісовій галузі, проте, на жаль, неможливо це зробити через те, що хтось намагається навіть в електронні сервіси "пропихнути" корупційну складову. Інакше те, що відбувається зараз із електронною видачою сертифікатів назвати неможливо", — скаржаться деревообробники.

У своїх зверненнях вони зазначили такі пропозиції:

налагодити систему видачі сертифікатів до моменту налагодження коректної роботи порталу "Екосистема";

зобов’язати територіальні органи Держлісагентства, органи виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим чітко дотримуватись термінів видачі сертифікатів;

видачу сертифікатів здійснювати з суворим дотриманням законодавчо врегульованих та установлених норм виходу продукції з урахуванням господарських особливостей кожного підприємства;

передбачити відповідальність за відмову у видачі сертифікатів з формальних та законодавчо необґрунтованих підстав.

Нагадаємо, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2023 року № 483 "Про реалізацію експериментального проекту щодо видачі спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубного квитка) та сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів в електронній формі" видача сертифікатів відбувається виключно в електронній формі через Єдину екологічну платформу.