Син екссудді з Вінниці записує відео зі стрільбою з пістолета та погрожує ТЦК, — ЗМІ (відео)

За інформацією журналістів, чоловіка затримали поліцейські разом зі спецпризначенцями КОРДу. Окрім пістолета, в сина екссудді нібито виявили кілька гранат і запалів до них.

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У мережі поширили відео, на якому чоловік погрожує правоохоронцям і працівникам ТЦК та СП щодо мобілізації. З'ясувалося, що на відео фігурує син колишньої судді з Вінниці Алли Чезганової — Дмитро Чезганов. Про це пише "Військовий кур'єр".

Повідомляється, що Чезганову 29 років. Попри свої зухвалі заяви, він поки не потрапив на приціл місцевого ТЦК, але через стрілянину ним уже зайнялися правоохоронці, розповіли журналісти.

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"Чезганова затримали поліцейські разом із спецпризначенцями КОРДу. Окрім пістолета, в сина екссудді ще виявили кілька гранат і запалів до них. Тепер мажору загрожує до 7 років позбавлення волі", — йдеться в повідомленні.

Син судді з Вінниці прославився скандальними відео, де він стріляє з пістолета й погрожує працівникам ТЦК. Він тикає середнього пальця СБУ, поліції депутатам ВР, президенту тощо.

"І в повєсткє напишіть: "Рота Кошового і Пікало", — ну а єслі нєт — то заваліть єб*ло", — співає він під гітару.

На момент публікації цього матеріалу сторінка Дмитра Чезганова в інстаграмі вже недоступна.

Мати Дмитра Алла Чезганова пішла у відставку ще у 2017 році. До цього вона багато років працювала суддею Замостянського районного суду міста Вінниця.

Нагадаємо, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, якщо ситуація погіршуватиметься, то співробітники поліції готові взяти зброю в руки та мобілізуватися.

Раніше юристка Катерина Аніщенко пояснила, що електронні повістки працюватимуть на зразок електронного суду. Під час реєстрації кожен військовозобов’язаний надаватиме номер і пошту, за якими з ним можна зв’язатися.