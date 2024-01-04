В Україні хочуть посилити мобілізацію: чи можна буде ігнорувати електронні повістки

Юристка Катерина Аніщенко пояснила, що електронні повістки "працюватимуть" на зразок електронного суду. При реєстрації кожен військовозобов’язаний надаватиме номер та пошту, за якими з ним можна зв’язатись.

Related video

В Україні зареєстрували законопроєкт, який змінює правила мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Він включає і запровадження електронних повісток. Адвокатка Катерина Аніщенко у коментарі "РБК-Україна" відповіла, чи можна буде їх ігнорувати.

Законопроєкт ще не прийнятий — він має пройти обговорення у профільному комітеті та голосування у Верховній Раді. Якщо будуть прийняті зміни, які зараз пропонуються, українці військовозобов’язаного віку будуть повинні створити Електронний кабінет призовника.

У цей кабінет ТЦК зможуть надсилати повістки. Ігнорувати їх, як пояснила Аніщенко, не можна буде.

"По суті людина реєструється в єдиному реєстрі й зазначає свою електронну адресу і номер телефону. В цілому у нас електронна адреса і номер телефону не присвоюються громадянам за паспортом, немає якихось ідентифікаційних ознак. Але, відповідно до проєкту закону, в такому випадку людина несе всю відповідальність за надання правдивої інформації, коли реєструється в такому кабінеті. І на електронний кабінет призовника будуть надсилати повістку-сповіщення про явку до військкомату", — зазначила юристка.

Вона пояснила, що це працюватиме за аналогією електронного суду. Нині адвокат чи фізична особа можуть отримати рішення на електронну пошту. Якщо людина не помітила лист або він потрапив у спам, відповідальності це з неї не знімає.

"Вже фрази "я не бачив", "не заходив до електронного кабінету", чи "не читав пошту" не спрацюють. Оскільки ви маєте подати вашу чинну реальну електронну адресу, ваш реальний номер телефону. І буде вважатися, що ви належним чином повідомлені про обов'язок з'явитись до військкомату", — наголосила Аніщенко.

Нагадаємо, експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун розповів, чи можливо запустити вручення повісток через "Дію".

Заступник керівника ЦПД Андрій Коваленко запропонував відомим українським блогерам, зокрема Михайлу Лебізі, показати приклад іншим та завітати в ТЦК.