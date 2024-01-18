Ріст попиту на страхування в корпоративному сегменті: чим це зумовлено та як обрати найкращу СК

Голова Наглядової ради СК "ВУСО" Михайло Назарчук каже, що впровадження політики захисту здоров'я працівників говорить про новий рівень соціальної відповідальності керівництва компаній в Україні. Приріст по медичному страхуванню у ВУСО за рік – 90%.

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Якість здоров’я українців суттєво знизилась з початком повномасштабного вторгнення, що призвело до збільшення інтересу до добровільного медичного страхування серед українських роботодавців. Про це розповів Голова Наглядової ради СК "ВУСО" Михайло Назарчук в інтерв’ю порталу Мінфін.

За словами Назарчука, станом на грудень 2023 року, загальна кількість людей, яких VUSO обслуговує за ДМС у корпоративному сегменті, становить понад 110 тис. Приріст кількості застрахованих осіб по ДМС у 2023 році складає майже 90%.

"Попит на такий вид страхування збільшився ще в період пандемії коронавірусу. Ця тенденція збереглася і з початком повномасштабного вторгнення росії в Україну. Це зумовлено поступовим виснаженням колективного здоров’я внаслідок негативного впливу хвороб та загального погіршення психоемоційного стану населення, — каже Михайло Назарчук.

За даними Голови Наглядової ради ВУСО, з початком великої війни почали проговорюватись нові специфічні потреби, зокрема роботодавці говорять про необхідність покриття психологічної допомоги та воєнних ризиків для цивільного населення. До класичного наповнення програм страхування також часто просять додати діагностику критичних хвороб.

Назарчук вважає, що впровадження політики захисту здоров’я працівників говорить про новий рівень соціальної відповідальності керівництва компаній в Україні.

"СК ВУСО має успішний багаторічний досвід роботи у B2B сегменті, зокрема й у ДМС, — додає М. Назарчук. — Навіть 24 лютого 2022 року фахівці нашого контакт-центру попри все надавали необхідну допомогу. Медичний асистанс працює цілодобово і так було навіть в період зимових блекаутів 2023 року, адже в компанії працюють оператори з-за кордону. Це дає можливість безперервно продовжувати роботу і надавати супровід тим, хто цього потребує ".

Швидкість організації медичних послуг та медикаментів в таких умовах — до 1 години, при цьому 40% цих задач закривається у термін до 30 хвилин, додає акціонер ВУСО.

Довідка. СК VUSO – компанія з українським капіталом, яка була створена у 2001 році. За період своєї діяльності страховик зарекомендував себе як надійного гравця на ринку страхування, про що говорить чинний рейтинг фінансової стійкості uaAA, присвоєний рейтинговим агентством "Стандарт-Рейтинг". ВУСО спеціалізується на моторному, медичному, туристичному страхуванні як для корпоративних клієнтів, так і приватних осіб.

СК "ВУСО" у своїй роботі повністю дотримується вимог чинного законодавства. На сьогодні в компанії оформлено 50 ліцензій: 17 на добровільні та 33 на обов’язкові види страхування. Для зручності клієнтів працюють 34 представництва, 2 філії та понад 20 центрів агентських продажів у всіх регіонах нашої країни. VUSO є повним членом Моторного транспортного страхового бюро України (МТСБУ), Київської Торгово-Промислової палати, Національної асоціації страховиків України та Ядерного страхового пулу України. У липні 2023 року Національний банк підтвердив прозорість структури ПрАТ "СК "ВУСО".

"VUSO" – сучасний страховик із ефективними та якісними продуктовими рішеннями. Вже багато років поспіль компанія посідає лідерські позиції у напрямку інтернет-страхування, зокрема саме СК "VUSO" першою запровадила систему продажів електронних полісів, що дозволяє оформити страховку не виходячи з дому. Одна з найсильніших сторін ВУСО – швидке та якісне формування IT-рішень завдяки наявності inhouse-розробки, яку провадять висококваліфіковані фахівці компанії.