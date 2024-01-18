Рост спроса на страхование в корпоративном сегменте: чем это обусловлено и как выбрать лучшую СК

Председатель Наблюдательного совета СК "ВУСО" Михаил Назарчук говорит, что внедрение политики защиты здоровья работников говорит о новом уровне социальной ответственности руководства компаний в Украине. Прирост по медицинскому страхованию в ВУСО за год – 90%.

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Качество здоровья украинцев существенно снизилось с началом полномасштабного вторжения, что привело к увеличению интереса к добровольному медицинскому страхованию среди украинских работодателей. Об этом рассказал Глава Наблюдательного совета СК "ВУСО" Михаил Назарчук в интервью порталу Минфин.

По словам Назарчука, по состоянию на декабрь 2023 года общее количество людей, которых VUSO обслуживает по ДМС в корпоративном сегменте, составляет более 110 тыс. Прирост количества застрахованных лиц по ДМС в 2023 году составляет почти 90%.

Спрос на такой вид страхования увеличился еще в период пандемии коронавируса. Эта тенденция сохранилась и с началом полномасштабного вторжения россии в Украину. Это обусловлено постепенным истощением коллективного здоровья вследствие негативного влияния болезней и общего ухудшения психоэмоционального состояния населения, говорит Михаил Назарчук.

По данным Председателя Наблюдательного совета ВУСО, с началом большой войны начали обсуждаться новые специфические потребности, в частности работодатели говорят о необходимости покрытия психологической помощи и военных рисков для гражданского населения. К классическому наполнению программ страхования часто просят добавить диагностику критических болезней.

Назарчук считает, что введение политики защиты здоровья работников говорит о новом уровне социальной ответственности руководства компаний в Украине.

"СК ВУСО имеет успешный многолетний опыт работы в сегменте B2B, в том числе и в ДМС, — добавляет Н. Назарчук. — Даже 24 февраля 2022 года специалисты нашего контакт-центра, несмотря ни на что, оказывали необходимую помощь. Медицинский ассистанс работает круглосуточно и так было даже в период зимних блекаутов 2023, ведь в компании работают операторы из-за рубежа. Это дает возможность непрерывно продолжать работу и оказывать сопровождение тем, кто в этом нуждается".

Скорость организации медицинских услуг и медикаментов в таких условиях до 1 часа, при этом 40% этих задач закрывается в срок до 30 минут, добавляет акционер ВУСО.

Справка. СК VUSO – компания с украинским капиталом, созданная в 2001 году. За период своей деятельности страховщик зарекомендовал себя как надежного игрока на рынке страхования, о чем говорит действующий рейтинг финансовой устойчивости uaAA, присвоенный рейтинговым агентством Стандарт-Рейтинг. ВУСО специализируется на моторном, медицинском, туристическом страховании как для корпоративных клиентов, так и частных лиц.

СК "ВУСО" в своей работе полностью соблюдает требования действующего законодательства. На сегодняшний день в компании оформлено 50 лицензий: 17 на добровольные и 33 на обязательные виды страхования. Для удобства клиентов работают 34 представительства, 2 филиала и более 20 центров агентских продаж во всех регионах нашей страны. VUSO является полным членом Моторного транспортного страхового бюро Украины (МТСБУ), Киевской торгово-промышленной палаты, Национальной ассоциации страховщиков Украины и Ядерного страхового пула Украины. В июле 2023 года Национальный банк подтвердил прозрачность структуры ЧАО "СК ВУСО".

VUSO – современный страховщик с эффективными и качественными продуктовыми решениями. Уже много лет компания занимает лидерские позиции в направлении интернет-страхования, в частности именно СК "VUSO" первой ввела систему продаж электронных полисов, позволяющую оформить страховку не выходя из дома. Одна из сильнейших сторон ВУСО – быстрое и качественное формирование IT-решений благодаря наличию inhouse-разработки, проводимой высококвалифицированными специалистами компании.