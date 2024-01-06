Рух відновлено: у Польщі почали пропускати українські вантажівки на ПП "Медика – Шегині"

На пункті пропуску на вʼїзд до України очікують 650 вантажівок. Водіїв та перевізників просять врахувати цю інформацію.

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На українсько-польському кордоні почали пропускати вантажівки до України. Польські фермери припинили акцію з блокування пункту пропуску "Медика-Шегині". Про це повідомила ввечері 6 січня Державна прикордонна служба України.

"Офіційно! Рух вантажівок відновлено: польські фермери завершили блокування перед пунктом пропуску "Медика – Шегині". Сьогодні о 21:00 завершилася акція протесту перед пунктом пропуску (за інформацією від Прикордонної варти Республіки Польща). Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у напрямку вʼїзду в Україну здійснюється у звичайному режимі", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на пункті пропуску на вʼїзд до України очікують 650 вантажівок. Водіїв та перевізників просять врахувати цю інформацію.

Нагадаємо, що 6 січня польський уряд і фермери-протестувальники підписали угоду для припинення блокади кордону з Україною. Останні вимагають поширити заборону на імпорт сільгосппродукції з України на додаткові продукти: м'які фрукти, цукор, спирт, мед, яблучний концентрат, яйця, м'ясо птиці.

Раніше повідомлялося, що 6 листопада польські перевізники розпочали страйк на польсько-українському кордоні і заблокували рух транспорту двох пунктах пропуску з Україною.