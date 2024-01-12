Вимагав 50 тис. гривень: у Запоріжжі на хабарі затримали працівника міськради (фото)

За інформацією правоохоронців, чоловік вимагав 50 тисяч гривень за надання дозволу на розміщення реклами. Затримали підозрюваного "на гарячому" під час отримання частини коштів.

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У Запоріжжі правоохоронці викрили керівника сектору одного із департаментів Запорізької міської ради. Підозрюваний вимагав гроші за розміщення реклами. Про це повідомляють у Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.

За інформацію слідства, 49-річний підозрюваний вимагав гроші за надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами. За таке рішення посадовцю мали заплатити 50 тисяч гривень.

Фото: Нацполіція

Затримали підозрюваного "на гарячому" під час отримання частини хабаря. Загалом він встиг отримати 31 тисячу гривень.

Під час обшуків у помешканні та за місцем роботи чоловіка правоохоронці виявили 2 тисячі гривень, 500 доларів, а також 5 мобільних телефонів, комп’ютери й чорнові записи з документацією.

Фото: Нацполіція

Зазначається, що усі вилучені речі були відправлені на експертизу. Самого підозрюваного затримали. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, наприкінці листопада у Полтавській області затримали депутата, який вимагав у фермера гроші за вирішення земельного питання. За інформацією слідства, сума хабаря становила понад 66 тисяч доларів. Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі.

Також на початку жовтня в СБУ повідомили, що затримали за отримання хабаря у понад 2 млн гривень мера Сум та директора Департаменту інфраструктури Сумської області. Вже через декілька днів стало відомо, що Вищий антикорупційний суд відсторонив його від посади.