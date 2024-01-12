Вимагав 50 тис. гривень: у Запоріжжі на хабарі затримали працівника міськради (фото)
За інформацією правоохоронців, чоловік вимагав 50 тисяч гривень за надання дозволу на розміщення реклами. Затримали підозрюваного "на гарячому" під час отримання частини коштів.
У Запоріжжі правоохоронці викрили керівника сектору одного із департаментів Запорізької міської ради. Підозрюваний вимагав гроші за розміщення реклами. Про це повідомляють у Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.
За інформацію слідства, 49-річний підозрюваний вимагав гроші за надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами. За таке рішення посадовцю мали заплатити 50 тисяч гривень.
Затримали підозрюваного "на гарячому" під час отримання частини хабаря. Загалом він встиг отримати 31 тисячу гривень.
Під час обшуків у помешканні та за місцем роботи чоловіка правоохоронці виявили 2 тисячі гривень, 500 доларів, а також 5 мобільних телефонів, комп’ютери й чорнові записи з документацією.
Зазначається, що усі вилучені речі були відправлені на експертизу. Самого підозрюваного затримали. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Нагадаємо, наприкінці листопада у Полтавській області затримали депутата, який вимагав у фермера гроші за вирішення земельного питання. За інформацією слідства, сума хабаря становила понад 66 тисяч доларів. Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі.
Також на початку жовтня в СБУ повідомили, що затримали за отримання хабаря у понад 2 млн гривень мера Сум та директора Департаменту інфраструктури Сумської області. Вже через декілька днів стало відомо, що Вищий антикорупційний суд відсторонив його від посади.