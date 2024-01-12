Требовал 50 тыс. гривен: в Запорожье на взятке задержали работника горсовета (фото)

По информации правоохранителей, мужчина требовал 50 тысяч гривен за предоставление разрешения на размещение рекламы. Задержали подозреваемого "на горячем" во время получения части средств.

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В Запорожье правоохранители разоблачили руководителя сектора одного из департаментов Запорожского городского совета. Подозреваемый требовал деньги за размещение рекламы. Об этом сообщают в Департаменте стратегических расследований Нацполиции.

По информации следствия, 49-летний подозреваемый требовал деньги за предоставление разрешения на размещение наружной рекламы. За такое решение должностному лицу должны были заплатить 50 тысяч гривен.

Фото: Нацполиция

Задержали подозреваемого "на горячем" во время получения части взятки. В целом он успел получить 31 тысячу гривен.

Во время обысков в квартире и по месту работы мужчины правоохранители обнаружили 2 тысячи гривен, 500 долларов, а также 5 мобильных телефонов, компьютеры и черновые записи с документацией.

Фото: Нацполиция

Отмечается, что все изъятые вещи были отправлены на экспертизу. Самого подозреваемого задержали. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, в конце ноября в Полтавской области задержали депутата, который требовал у фермера деньги за решение земельного вопроса. По информации следствия, сумма взятки составила более 66 тысяч долларов. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

Также в начале октября в СБУ сообщили, что задержали за получение взятки в более 2 млн гривен мэра Сум и директора Департамента инфраструктуры Сумской области. Уже через несколько дней стало известно, что Высший антикоррупционный суд отстранил его от должности.