Уперше за 50 років: окупанти відключили воду в усьому Севастополі

Т.зв. "губернатор" Михайло Развожаєв заявив, що місцева "влада" вирішила оголосити вівторок 23 січня і середу 24 січня вихідними днями.

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У зв'язку з несприятливими погодними умовами та рясними опадами в тимчасово окупованому Севастополі (Крим) сталося відключення водопостачання в місті. Місцева "влада" ухвалила рішення оголосити вихідними будні дні у вівторок і середу, 23 і 24 січня відповідно. Про це повідомляє так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв.

Ситуацію з водопостачанням у Севастополі місцевий експерт пояснює наявністю інтенсивних опадів у вигляді снігопаду, а також швидкого потепління, що сталося буквально за добу. Після танення снігу стався "різкий приплив брудної води з гір у річку Чорну", що призвело до підйому рівня ґрунтових вод.

"Показники були перевищені майже в сотні разів. Подібна природна ситуація була в Севастополі востаннє в 70-х роках", — розповідає він.

За словами представника окупаційної "адміністрації" Севастополя, на обробку брудної води йде більше часу, і місцеві жителі вже зіткнулися з відсутністю води.

За словами Развожаєва, водопостачання в місті не буде до 9 ранку вівторка, 23 січня. Після цього воду ввімкнуть о другій годині. Далі відключення плануються вже до вечора стада, 24 січня.

Пост Михайла Развожаєва

Нагадаємо, 30 листопада в партизанському русі "Атеш" повідомили, що українському підпіллю вдалося розвідати штаб 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ у тимчасово окупованому Севастополі в Криму.

Також 30 листопада партизани розповіли, що українські військові знищили позицію російської протиповітряної оборони у Скадовську Херсонської області. Деталей ліквідації ППО невідомі, однак у підпіллі заявили про знищення щонайменше одного зенітно-ракетного комплексу та двох окупантів.