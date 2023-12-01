Українські партизани зафіксували переміщеннями окупантів у Бахчисараї (фото)

Агенти виявили "самотній бензовоз" росіян, який прямує з боку автомобільної дороги "Таврида" (Керч — Сімферополь — Севастополь) до міста Бахчисарай.

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Українське підпілля продовжує фіксувати пересування техніки росіян на території тимчасово окупованого Криму. Партизани розповіли про місце базування Збройних сил Російської Федерації у Бахчисараї. Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" в Telegram.

Агенти виявили "самотній бензовоз" росіян, який прямує з боку автомобільної дороги "Таврида" (Керч — Сімферополь — Севастополь) до міста Бахчисарай.

Крім того, підпільники розповіли про одне із місць базування російських військових у Бахчисараї. ЗС РФ обладнали базу в будинку по вулиці Сєрова 13.

Нагадаємо, 30 листопада в партизанському русі "Атеш" повідомили, що українському підпіллю вдалося розвідати штаб 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ у тимчасово окупованому Севастополі в Криму.

Також 30 листопада партизани розповіли, що українські військові знищили позицію російської протиповітряної оборони в Скадовську Херсонської області. Деталей ліквідації ППО невідомі, проте у підпіллі заявили про знищення як мінімум одного зенітно-ракетного комплексу та двох окупантів.

22 листопада в русі "Атеш" повідомили про те, що партизани розвідали розміщення російських окупантів в тимчасово окупованій Горлівці Донецької області. Зокрема, особовий склад ЗС РФ розмістився у профілакторії.