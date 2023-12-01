Украинские партизаны зафиксировали перемещениями оккупантов в Бахчисарае (фото)

Агенты обнаружили "одинокий бензовоз" россиян, который направляется со стороны автомобильной дороги "Таврида" (Керчь — Симферополь — Севастополь) в город Бахчисарай.

Related video

Украинское подполье продолжает фиксировать передвижение техники россиян на территории временно оккупированного Крыма. Партизаны рассказали о месте базирования Вооруженных сил Российской Федерации в Бахчисарае. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram.

Агенты обнаружили "одинокий бензовоз" россиян, который направляется со стороны автомобильной дороги "Таврида" (Керчь — Симферополь — Севастополь) в город Бахчисарай.

Кроме того, подпольщики рассказали об одном из мест базирования российских военных в Бахчисарае. ВС РФ оборудовали базу в доме по улице Серова 13.

Напомним, 30 ноября в партизанском движении "Атеш" сообщили, что украинскому подполью удалось разведать штаб 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ во временно оккупированном Севастополе в Крыму.

Также 30 ноября партизаны рассказали, что украинские военные уничтожили позицию российской противовоздушной обороны в Скадовске Херсонской области. Деталей ликвидации ПВО неизвестны, однако в подполье заявили об уничтожении как минимум одного зенитно-ракетного комплекса и двух оккупантов.

22 ноября в движении "Атеш" сообщили о том, что партизаны разведали размещение российских оккупантов во временно оккупированной Горловке Донецкой области. В частности, личный состав ВС РФ разместился в профилактории.