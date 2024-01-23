"Все це політика": на подвір'я закарпатського депутата прилетіла граната (фото)

За даними ЗМІ, йдеться про Георгія Горвата. Минулого року на паркуванні підпалили машину, на якій він їздив.

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Вночі на подвір’я депутата Закарпатської обласної ради прилетіла граната. Про інцидент 23 січня повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області.

Приблизно о 4:00 ранку охоронець приватного будинку в Мукачеві почув вибух на подвір’ї та натиснув на "тривожну кнопку". На місце виїхали поліціянти й з’ясували, що господар помешкання — місцевий депутат.

За даними слідства, невідома особа закинула на територію двору гранату. Снаряд вибухнув, але ніхто не постраждав.

Фото з місця подій Фото: Національна поліція Фото з місця подій Фото: Національна поліція

Слідчі порушили справу про умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом вибуху.

В "УНІАН" з посиланням на власні джерела проінформували, що йдеться про депутата від "Батьківщини" Георгія Горвата.

З листопада 2023 року він є головою постійної комісії облради з питань екології та використання природних ресурсів, агропромислового комплексу, розвитку села та земельного устрою. Також політик керує державним підприємством "Диспетчерська служба пасажирських перевезень".

Фото Георгія Горвата Фото: Георгій Горват / Facebook

Депутат, на чиє подвір’я кинули гранату, поділився припущеннями щодо мети зловмисника.

"Я вважаю, що все це політика. Думаю, що це комусь вигідно, адже наразі відбуваються зміни в політичних колах міста, області й взагалі країни. Сьогоднішній інцидент тягнеться від ситуації з підпалом автомобіля. Сподіваюся, що слідство з’ясує всі обставини", — заявив він.

Навесні 2023 року машину Горвата підпалили на паркуванні одного з закладів Мукачева. З’ясувалось, що згорілий Mercedes належав дружині депутата, але в той день за кермом був саме він.

Згодом правоохоронці знайшли палія. Ним виявився 34-річний місцевий мешканець, якого раніше вже судили.

Нагадаємо, в Умані чоловік напав з ножем на військового. За даними прокуратури, чоловіки сварились на автобусній зупинці, а потім один з них витягнув ніж та вдарив опонента у живіт.

22 січня сталася трагедія у Лимані. За даними ДБР, військовослужбовець Нацгвардії вбив чотирьох осіб — двох жінок та двох правоохоронців.