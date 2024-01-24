Використовують досвід COVID-19: Україна готується до наближення пандемії "хвороби Х" (відео)

За словами очільника МОЗ, у системі охорони здоров'я забезпечили кадровий ресурс. Для боротьби з новим захворюванням важливі мережі лабораторій і партнерство з європейськими країнами.

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Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що Україна наближається до пандемії "хвороби Х", але водночас може вже спертися на набутий досвід під час пандемії COVID-19. Про це глава МОЗ заявив на брифінгу 24 січня.

Очільник відомства сказав, що, згідно з проведеним міжнародними експертами та ВООЗ медіамоніторингом, найбільше фейків і непідтвердженої інформації про те, що "хворобу Х" нібито приховують на глобальному рівні, поширюється саме в Україні.

Ляшко уточнив, що під згаданим захворюванням розуміють будь-яку хворобу, яка з'являється раптово і веде до наслідків, які можна порівняти з 2020 роком.

На 77-й асамблеї ВООЗ, яка відбудеться наприкінці травня, можуть проголосувати за нову "пандемічну угоду", яка регулюватиме механізми роботи під час гіпотетичного спалаху інфекційного захворювання. Україна, як і інші країни світу, готує до цього свою систему охорони здоров'я.

"У системі охорони здоров'я забезпечили кадровий ресурс, покращили матеріально-технічну базу та запустили глобальне партнерство, яке дає змогу бути готовим до викликів, пов'язаних із "хворобою Х", — зазначив міністр, додавши, що в МОЗ виокремили три основні компоненти готовності до нової пандемії: кадровий персонал, мережі лабораторій та партнерство з європейськими країнами.

У системі охорони здоров'я України зайнято близько 15 тисяч співробітників. Фінансування галузі за останні три роки зросло майже вдвічі. У 2021 році виділяли 2,6 млрд грн держкоштів, тепер же — 4,9 млрд.

Покращується й матеріально-технічна база медзакладів. Загалом торік 193 заклади отримали пакет від Національної служби здоров'я України (НСЗУ) під назвою "Готовність до епідемії або спалаху до інфекційних хвороб".

Віктор Ляшко — про пандемію Х (з 8 хвилини)

За словами Ляшка, у медзакладі працюють фахівці, які мають пройти тренінги. До всього іншого, мають бути обласні реанімаційні відділення та необхідне обладнання. На базі закладів формується запас — медичний кошик — перелік відповідних лікарських засобів на три місяці, уточнив міністр.

Що таке хвороба X?

З лютого 2018 року хворобою Х називають невідомі патогени, які можуть викликати епідемію або навіть пандемію. Таке найменування ВООЗ ухвалила, щоб поліпшити планування і в екстреному порядку адаптуватися до нових патогенів, вчасно почати розробку вакцини або нових методик лікування.

Представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт, зі свого боку, назвав "хворобу Х" гіпотетичним захворюванням. У 2018 році його внесли до переліку захворювання окремим пунктом як умовне позначення можливого вірусу. За його словами, відомо приблизно про 150 вірусів, які можуть викликати це захворювання.

17 січня 2024 року очільник ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус зазначав, що ідея так званої "хвороби Х" не нова. ВООЗ використовує цей термін із 2018 року.

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