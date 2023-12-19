У 2024 році COVID-19 може піднести нам сюрпризи: лікарі розповіли, чого варто очікувати

Хоча пандемія коронавірусу вже позаду, він продовжує бути присутнім у нашому житті та постійно змінюється. Про те, яких сюрпризів можна чекати від захворювання 2024 року, розповіли експерти.

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У міру того як ми наближаємося до п'ятого року життя з COVID-19, багато чого в нашому світі сильно змінилося за цей проміжок часу, включно із самим вірусом. Тепер у нас є більше інструментів, таких як лікарські препарати, домашні тести та оновлені вакцини. Однак COVID-19, як і раніше, залишається частиною нашого життя. Експерти розповіли до чого нам варто готуватися в прийдешньому році, в плані зміни ситуації із захворюванням, пише AARP.

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Оскільки ми продовжуємо адаптуватися до присутності COVID-19 у нашому повсякденному житті, дуже важливо розуміти еволюцію вірусу і те, як він впливає на нас. Нижче наведено чотири ключові прогнози експертів, які проливають світло на те, що нас очікує на п'ятому році ери COVID-19:

Непередбачуваність COVID-19. На відміну від грипу чи РСВ, які мають сезонний характер, COVID-19 виявився менш передбачуваним. Роберт Мерфі, експерт з інфекційних захворювань, зазначає, що COVID-19 не дотримується певного сезону. Така непередбачуваність робить його складним для стратегій громадської охорони здоров'я та підготовки лікарень. Якщо COVID-19 стане осінньо-зимовим вірусом, це може спростити стратегії вакцинації та інформування населення. Поява нових варіантів. COVID-19 постійно еволюціонує, представляючи нові варіанти. Зіяд Аль-Алі, дослідник COVID-19, підкреслює, що ця еволюція — єдина постійна для вірусу. Поява нових варіантів означає постійну потребу в оновлених вакцинах і методах лікування. Джоді Гест, експертка в галузі громадської охорони здоров'я, зазначає, що скорочення циркуляції вірусу може допомогти запобігти появі нових варіантів. Розгадка таємниці затяжного COVID-19. Тривалий COVID-19, коли люди відчувають затяжні симптоми після зараження, залишається загадкою. Однак нині тривають значні дослідження, спрямовані на розуміння та лікування цього стану. Національні інститути охорони здоров'я проводять клінічні випробування, зокрема вивчають вплив таких препаратів, як Пакловід, на симптоми тривалого COVID-19. Перспективи створення нових вакцин. З огляду на еволюцію вірусу, вакцини проти COVID-19, ймовірно, будуть оновлюватися відповідно до нових штамів, подібно до щорічних щеплень від грипу. Рейчел Престі, експертка з інфекційних захворювань, припускає, що ми також можемо побачити комбіновані вакцини проти грипу та COVID-19, що спрощують захист від обох вірусів. Ранні випробування таких комбінованих вакцин показують багатообіцяючі результати.

Оскільки вірус COVID-19 продовжує залишатися частиною нашого світу, безперервні дослідження й адаптація стратегій громадської охорони здоров'я та методів лікування матимуть вирішальне значення. Розуміння поведінки вірусу, розробка ефективних вакцин і розплутування складнощів, пов'язаних із тривалим перебігом COVID-19, є ключовими напрямами роботи на майбутній рік.

Раніше Фокус писав про новий штам коронавірусу під назвою Пірола і його небезпеки. Пандемія Covid-19 завершилася вже давно, але вірус, що мутує знов і знов, досі не послаблює свою присутність, вкотре явивши на світ потенційно небезпечний варіант.

Також Фокус писав про варіант "верблюжого" коронавірусу, яким загадковим чином заразився чоловік. Смертельний вірус БВРС знову проявив себе в ОАЕ, викликавши подив експертів у галузі охорони здоров'я.

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