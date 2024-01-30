Шукали дві доби: на Тернопільщині зі ставка витягнули тіла зниклих дітей (фото)

Зниклих дітей шукали водолази, спелеологи, кінологи та оператори БПЛА. Однак відшукати їх живими не вдалось.

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Трьох дітей з Тернопільщини, які зникли з дому 28 січня, водолази відшукали мертвими на дні ставка. Рятувальники дві доби шукали зниклих, залучивши майже пів сотні людей та спеціальну техніку. Про деталі надзвичайної події у західній області розповіли на сторінці Facebook ДСНС України.

У дописі вказується, що тіла витягнули з води о 10:20 30 січня. Загиблі — діти, віком 13, 14 та 15 років: прізвища не називаються. Подія сталась у селі Переволока Чортківського району Тернопільської області. Неповнолітні провалились під кригу і, щоб дістатись до них, викликали водолазів, пояснили рятувальники.

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У пошуково-рятувальних роботах взяли участь 40 працівників, вказала пресслужба ДСНС, з них вісім — водолазів. Також на місце подій прибуло 10 одиниць спеціальної техніки.

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"Закликаємо всіх батьків слідкувати за дозвіллям дітей і невпинно навчати їх правил безпечної поведінки взимку", — застерегли українців рятувальники.

Трагедія на Тернопільщині — деталі

Переволока — село у Тернопільській області, розташоване за 50 км на південь від обласного центру та за 5 км на північ від Бучача. Поруч з населеним пунктом протікає річка Стрипа, яка у найширшому місці має 60 м. Також неподалік — ставок, розмірами 1 км на 123 м.

Cело Переволока - місце зникнення трьох дітей 28 січня Фото: Google Maps

На сторінці Facebook Головного управління ДСНС у Тернопільській області розповіли, що пошукові роботи почались того ж дня, коли зникли діти. Вночі їх призупиняли, а зранку відновлювали. У дописі також перелічили, які підрозділи долучили до порятунку дітей: групу водолазів-рятувальників, група гірських рятувальників-спелеологів, кінологи та фахівці сектору БПЛА.

На фотографіях з місця подій можна побачити, як водолази пірнають на дно водойми, діставшись відкритої води на надувних човнах.

Трагедія на Тернопільщині - водолази шукають дітей Фото: ДСНС Трагедія на Тернопільщині - водолази на човні Фото: ДСНС

"Обставини надзвичайної події встановлюються", — вказується у дописі тернопільських рятувальників.

Зазначимо, раніше Фокус розповідав про дії працівників ДСНС для порятунку українців. Наприклад, 14 січня вони прибули на місце займання на Херсонщині: пожежа почалась після удару РФ. При цьому ворог продовжив обстріл і кілька людей отримали поранення. Крім того, працівники цієї служби долучені до розмінування території України: знешкоджують вибухівку, закладену окупантами.