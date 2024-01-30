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Шукали дві доби: на Тернопільщині зі ставка витягнули тіла зниклих дітей (фото)

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Фото: ДСНС | Рятувальники Тернопільщини дві доби шукали дітей у ставку

Зниклих дітей шукали водолази, спелеологи, кінологи та оператори БПЛА. Однак відшукати їх живими не вдалось.

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Трьох дітей з Тернопільщини, які зникли з дому 28 січня, водолази відшукали мертвими на дні ставка. Рятувальники дві доби шукали зниклих, залучивши майже пів сотні людей та спеціальну техніку. Про деталі надзвичайної події у західній області розповіли на сторінці Facebook ДСНС України.

У дописі вказується, що тіла витягнули з води о 10:20 30 січня. Загиблі — діти, віком 13, 14 та 15 років: прізвища не називаються. Подія сталась у селі Переволока Чортківського району Тернопільської області. Неповнолітні провалились під кригу і, щоб дістатись до них, викликали водолазів, пояснили рятувальники.

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У пошуково-рятувальних роботах взяли участь 40 працівників, вказала пресслужба ДСНС, з них вісім — водолазів. Також на місце подій прибуло 10 одиниць спеціальної техніки.

трагедія на Тернопільщині, ставок, лід, діти, ДСНС Fullscreen
Трагедія на Тернопільщині - працівники ДСНС
трагедія на Тернопільщині, ставок, лід, діти, ДСНС Fullscreen
Трагедія на Тернопільщині - водолази ДСНС
трагедія на Тернопільщині, ставок, лід, діти, ДСНС Fullscreen
Трагедія на Тернопільщині - машини ДСНС
трагедія на Тернопільщині, ставок, лід, діти, ДСНС Fullscreen
Трагедія на Тернопільщині - рятувальники на льоду водойми
трагедія на Тернопільщині, ставок, лід, діти, ДСНС
трагедія на Тернопільщині, ставок, лід, діти, ДСНС
трагедія на Тернопільщині, ставок, лід, діти, ДСНС
трагедія на Тернопільщині, ставок, лід, діти, ДСНС

"Закликаємо всіх батьків слідкувати за дозвіллям дітей і невпинно навчати їх правил безпечної поведінки взимку", — застерегли українців рятувальники.

Трагедія на Тернопільщині — деталі

Переволока — село у Тернопільській області, розташоване за 50 км на південь від обласного центру та за 5 км на північ від Бучача. Поруч з населеним пунктом протікає річка Стрипа, яка у найширшому місці має 60 м. Також неподалік — ставок, розмірами 1 км на 123 м.

Cело Переволока, трагедія на Тернопільщині, ставок, лід, діти, ДСНС Fullscreen
Cело Переволока - місце зникнення трьох дітей 28 січня
Фото: Google Maps

На сторінці Facebook Головного управління ДСНС у Тернопільській області розповіли, що пошукові роботи почались того ж дня, коли зникли діти. Вночі їх призупиняли, а зранку відновлювали. У дописі також перелічили, які підрозділи долучили до порятунку дітей: групу водолазів-рятувальників, група гірських рятувальників-спелеологів, кінологи та фахівці сектору БПЛА.

На фотографіях з місця подій можна побачити, як водолази пірнають на дно водойми, діставшись відкритої води на надувних човнах.

Cело Переволока, трагедія на Тернопільщині, ставок, лід, діти, ДСНС, водолази Fullscreen
Трагедія на Тернопільщині - водолази шукають дітей
Фото: ДСНС
Cело Переволока, трагедія на Тернопільщині, ставок, лід, діти, ДСНС, водолази, рятувальники Fullscreen
Трагедія на Тернопільщині - водолази на човні
Фото: ДСНС

"Обставини надзвичайної події встановлюються", — вказується у дописі тернопільських рятувальників.

Зазначимо, раніше Фокус розповідав про дії працівників ДСНС для порятунку українців. Наприклад, 14 січня вони прибули на місце займання на Херсонщині: пожежа почалась після удару РФ. При цьому ворог продовжив обстріл і кілька людей отримали поранення. Крім того, працівники цієї служби долучені до розмінування території України: знешкоджують вибухівку, закладену окупантами.