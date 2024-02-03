Епідпоріг гранично перевищено: у МОЗ розповіли, чи можливий карантин в Україні

За словами головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, у разі ускладнення епідситуації обласні комісії мають право вдатися до заходів, спрямованих на зниження ризику та поширення епідемії.

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Наразі епідемічний поріг перевищено в трьох регіонах України. Проте поки що не передбачається введення карантинних заходів. Про це сказав головний державний санітарний лікар і заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін у коментарі виданню "РБК-Україна".

За його словами, епідемічний поріг перевищено в трьох областях України, а саме: Житомирській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

"Збільшення захворюваності на ГРВІ зареєстровано ще в 5 областях: Вінницькій, Львівській, Рівненській, Тернопільській та Чернігівській. В інших регіонах країни станом на 31 січня зберігається неепідемічний рівень", — розповів Кузін.

Згідно з його заявою, у 22 регіонах країни наразі фіксують збільшення захворюваності на ГРВІ, особливо серед дітей віком до 17 років, що спричинене циркуляцією вірусів грипу A і B. Прогнозується, що до квітня грипові інфекції переважатимуть над коронавірусною інфекцією.

"У разі ускладнення епідситуації в тій чи іншій громаді, обласні комісії ТЕБ та НС мають право локально вдатися до заходів, спрямованих на зниження ризику та поширення епідемії. Заходи можуть включати запровадження маскового режиму, соціального дистанціювання, дотримання вимог особистої гігієни, температурного режиму, скасування масових заходів до нормалізації ситуації тощо", — пояснив головний санлікар.

Кузін наголосив, що наразі немає прогнозів щодо запровадження суворіших карантинних заходів, включно з широкомасштабним карантином у навчальних закладах по всій Україні.

"Такі заходи, як карантини або продовження канікул, зараз впроваджуються в тих регіонах країни, де є різке зростання захворюваності на ГРВІ або перевищення епідемічного порогу", — додав він.

Що відомо про епідемію грипу в Україні

1 лютого в Київській ОДА повідомили, що в регіоні майже на 40% зросла кількість людей, які захворіли на грип та ГРВІ. У зв'язку з цим 32 школи в трьох районах області перейшли на дистанційне навчання.

А 29 січня у ЗМІ розповіли про реакцію батьків на можливість переходу шкіл на дистанційне навчання. Громадяни зазначили, що діти підхоплюють інфекцію внаслідок тривалого перебування в бомбосховищах. У них виникла пропозиція — закрити школи на карантин на два тижні.