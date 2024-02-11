Харлан взяла "золото" на етапі Кубка світу з фехтування в Перу

Ця медаль для української шаблістки стала 14-ю найвищою нагородою і 31-ю загалом на змаганнях такого рівня.

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Українка Ольга Харлан здобула перше "золото" у нинішньому сезоні Кубка світу з фехтування на шаблях. Це сталось у ніч на 11 лютого на другому етапі змагання, який проходить у столиці Перу Лімі. Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.

На стартовому етапі в Алжирі Харлан завоювала срібну медаль.

В 1/8 фіналу українка виграла сутичку у француженки Сари Нутчі (15:12), у чвертьфіналі вибила чинну чемпіонку світу, угорку Лізу Пустай (15:11), а у півфіналі взяла гору над американкою Елізабет Тартаковскі (15:12).

У вирішальному бої 33-річна Ольга Харлан з результатом 15:6 переконливо перемогла шаблістку з Угорщини Шугар Катінку Баттаі.

Для Харлан — це перше "золото" з 2019 року на рівні Кубку світу і 14-те в кар'єрі. Загалом нагорода стала 31-ю для українки на змаганнях такого рівня.

Нагадаємо, 27 липня 2023 року українську фехтувальницю Ольгу Харлан дискваліфікували з чемпіонату світу через відмову потиснути руку суперниці з РФ Анні Смірновій, яка виступала в нейтральному статусі. За правилами турніру, рукостискання суперників було обов’язковим.

Харлан переконана, що стала жертвою провокації під час чемпіонату світу, адже її позиція не потискати руку росіянці Анні Смирновій була озвученою завчасно. Фехтувальниця вважає, що процес визнання нейтральності спортсменів з країни-агресорки має бути серйознішим, і міжнародні федерації мають підходити до цього ретельно або взагалі не допускати на змагання таких учасників.