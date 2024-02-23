Суд заарештував заступника голови Запорізької облради: що відомо

Чиновника підозрюють у наданні понад 650 тисяч грн хабаря одному з директорів медичного закладу охорони здоров'я. Посадовець може вийти з-під варти, якщо внесе заставу у 3 мільйони гривень.

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Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи для заступника голови Запорізької обласної ради, його помічника та місцевого депутата, яких викрили на спробі підкупити директора медичного закладу. Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у п'ятницю, 23 лютого.

"Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджені прокурором САП, та застосував до заступника голови Запорізької обласної ради та депутата вказаної ради запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 3 млн грн та 1 млн грн відповідно", — йдеться у повідомленні САП.

Помічника заступника очільника облради посадили під цілодобовий домашній арешт.

Пресслужба Вищого антикорупційного суду повідомила, що строк дії запобіжного заходу – до 18 квітня 2024 року включно.

Справа Владислава Куценка — що відомо

За версією слідства, підозрювані неодноразово надавали одному з директорів обласної лікарні грошові кошти, аби той сприяв перемозі наперед визначених компаній в оголошених медзакладом тендерах, а також відкриттю медзакладом рахунку у визначеному банку та розміщенню на ньому коштів.

19 лютого НАБУ і САП спіймали трьох посадовців Запорізької облради безпосередньо одразу після надання ними понад 650 тис. грн хабаря очільнику медзакладу.

В прокуратурі імена підозрюваних не називали. За даними журналіста Олега Новікова, суд арештував Владислава Куценка, який і є заступником керівника Запорізької обласної ради і В’ячеслава Колесникова — лідера фракції "Батьківщина" в Запорізькій облраді.

Нагадаємо, 19 лютого Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до суду справу народного депутата Анатолія Гунька, який за хабар обіцяв бізнесменові передати земельні ділянки, які знаходяться у власності Національної академії аграрних наук України.