Суд арестовал заместителя председателя Запорожского облсовета: что известно

Чиновника подозревают в предоставлении более 650 тысяч грн взятки одному из директоров медицинского учреждения здравоохранения. Чиновник может выйти из-под стражи, если внесет залог в 3 миллиона гривен.

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Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения для заместителя председателя Запорожского областного совета, его помощника и местного депутата, которых уличили в попытке подкупить директора медицинского учреждения. Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в пятницу, 23 февраля.

"Суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованные прокурором САП, и применил к заместителю председателя Запорожского областного совета и депутата указанного совета меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 3 млн грн и 1 млн грн соответственно", — говорится в сообщении САП.

Помощника заместителя главы облсовета посадили под круглосуточный домашний арест.

Пресс-служба Высшего антикоррупционного суда сообщила, что срок действия меры пресечения — до 18 апреля 2024 года включительно.

Дело Владислава Куценко — что известно

По версии следствия, подозреваемые неоднократно предоставляли одному из директоров областной больницы денежные средства, чтобы тот способствовал победе заранее определенных компаний в объявленных медучреждением тендерах, а также открытию медучреждением счета в определенном банке и размещению на нем средств.

19 февраля НАБУ и САП поймали трех должностных лиц Запорожского облсовета непосредственно сразу после предоставления ими более 650 тыс. грн взятки руководителю медучреждения.

В прокуратуре имена подозреваемых не называли. По данным журналиста Олега Новикова, суд арестовал Владислава Куценко, который и является заместителем руководителя Запорожского областного совета и Вячеслава Колесникова — лидера фракции "Батькивщина" в Запорожском облсовете.

Напомним, 19 февраля Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд дело народного депутата Анатолия Гунько, который за взятку обещал бизнесмену передать земельные участки, которые находятся в собственности Национальной академии аграрных наук Украины.