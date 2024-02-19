В Украине "на горячем" поймали трех чиновников Запорожского облсовета (фото)

По данным СБУ, заместитель председателя облсовета и его сообщники хотели подкупить директора медучреждения. Теперь им грозит до 10 лет тюрьмы.

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В Украине разоблачили на взятке заместителя председателя Запорожского облсовета и его сообщников. Об этом 19 февраля сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).

СБУ совместно с НАБУ ликвидировала "масштабную коррупционную схему". На передаче взятки поймали заместителя руководителя Запорожского областного совета, его помощника и местного депутата.

Фото: НАБУ Фото: СБУ

"По данным следствия, чиновники пытались подкупить директора областного медицинского учреждения. За это глава медучреждения должен был способствовать победе заранее определенных компаний в медицинских закупках, а также совершению финансовых операций указанным медицинским учреждением в интересах финансовых учреждений", — отметила пресс-служба.

Чиновников поймали "на горячем" — сразу после передачи взятки. Правоохранители возбудили дело о неправомерной выгоде, фигурантам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Фото: СБУ Фото: СБУ

Известно имя уличенного на взятке чиновника

В "РБК-Украина" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что речь идет о заместителе председателя Запорожского облсовета и экс-прокуроре Генпрокуратуры Владиславе Куценко.

Издание LIGA.net обратилось к Куценко за комментарием, но ответа не получило.

В СМИ отметили, что Куценко получил статус прокурора в июне 2015 года. С июня по август того года он работал помощником генпрокурора, а с августа по февраль 2016 года — прокурором отдела организационно-аналитического обеспечения деятельности генпрокурора.

Фото: Соцсети

С февраля по апрель 2016 года Куценко был заместителем начальника управления взаимодействия с государственными органами. С апреля 2016 года по июль 2020 года прокурор был заместителем начальника Департамента обеспечения деятельности руководства Генпрокуратуры. С августа 2020 года он перешел в аппарат Рады.

25 октября 2020 года Куценко избрали депутатом Запорожского облсовета, и уже 23 декабря он занял должность заместителя его председателя.

Напомним, в Запорожской ОВА рассказали, что обстрелы региона участились в четыре раза. ВС РФ особенно интенсивно атакуют на двух участках фронта.

В Сухопутных войсках ВСУ сообщили, что защитникам удалось сорвать наступление российских оккупантов на Запорожском направлении. После провала враг попытался штурмовать позиции ночью, но в результате получил лишь потери.